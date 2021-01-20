На Зейской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») в плановый капитальный ремонт выведен гидроагрегат №3 установленной мощностью 215 МВт. Работы проводятся в соответствие с производственной программой и годовым графиком ремонтов основного оборудования на 2021 год.

Капремонт гидроагрегата продлится 159 дней и завершится 30 июня 2021 года. За это время планируется выполнить полную разборку гидроагрегата, произвести ремонт его основных узлов, отрегулировать кинематику рабочего колеса, произвести полную замену шпилек крепления крышки турбины. Запланирован ремонт аварийно-ремонтного затвора с гидроприводом. Также будет проведено инструментальное обследование гидроагрегата с привлечением специалистов филиала АО «Институт Гидропроект» - «НИИЭС» (входит в Группу РусГидро). Кроме этого, во время ремонта гидроагрегата будет произведено техническое перевооружение блочного трансформатора Т3.

Плановые задания по выработке электроэнергии будут выполняться на основании решений ОДУ Востока в соответствии с режимами сработки Зейского водохранилища, установленными Амурским БВУ (Росводресурсы). На время производства ремонтных работ нагрузка станции равномерно распределится между пятью находящимися в работе гидроагрегатами.

С целью обеспечения бесперебойной работы агрегатов и повышения надежности функционирования оборудования каждый гидроагрегат Зейской ГЭС проходит капитальный ремонт один раз в шесть лет. Для третьего гидроагрегата это уже 9 капитальный ремонт за 44 года.

Пуск 3-го гидроагрегата Зейской ГЭС (мощность – 215 МВт) состоялся в 25 декабря 1976 года. За время эксплуатации он отработал более 241 тыс. часов и выработал более 34 млрд. кВт.ч электроэнергии, что составляет 16,3 % от общей выработки станции за всю ее историю.