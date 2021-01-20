 
Модернизация

На Зейской ГЭС начался капитальный ремонт третьего гидроагрегата

На Зейской ГЭС начался капитальный ремонт третьего гидроагрегата

20 января 2021, 17:40
Рубрика: Модернизация
Метки: ЗЕЙСКАЯ ГЭС, РУСГИДРО, ПКМ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ПАО "РусГидро"

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
270

На Зейской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») в плановый капитальный ремонт выведен гидроагрегат №3 установленной мощностью 215 МВт. Работы проводятся в соответствие с производственной программой и годовым графиком ремонтов основного оборудования на 2021 год.

Капремонт гидроагрегата продлится 159 дней и завершится 30 июня 2021 года. За это время планируется выполнить полную разборку гидроагрегата, произвести ремонт его основных узлов, отрегулировать кинематику рабочего колеса, произвести полную замену шпилек крепления крышки турбины. Запланирован ремонт аварийно-ремонтного затвора с гидроприводом. Также будет проведено инструментальное обследование гидроагрегата с привлечением специалистов филиала АО «Институт Гидропроект» - «НИИЭС» (входит в Группу РусГидро). Кроме этого, во время ремонта гидроагрегата будет произведено техническое перевооружение блочного трансформатора Т3.

Плановые задания по выработке электроэнергии будут выполняться на основании решений ОДУ Востока в соответствии с режимами сработки Зейского водохранилища, установленными Амурским БВУ (Росводресурсы). На время производства ремонтных работ нагрузка станции равномерно распределится между пятью находящимися в работе гидроагрегатами.

С целью обеспечения бесперебойной работы агрегатов и повышения надежности функционирования оборудования каждый гидроагрегат Зейской ГЭС проходит капитальный ремонт один раз в шесть лет. Для третьего гидроагрегата это уже 9 капитальный ремонт за 44 года.

Пуск 3-го гидроагрегата Зейской ГЭС (мощность – 215 МВт) состоялся в 25 декабря 1976 года. За время эксплуатации он отработал более 241 тыс. часов и выработал более 34 млрд. кВт.ч электроэнергии, что составляет 16,3 % от общей выработки станции за всю ее историю.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ПАО "РусГидро"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
20.01.2021
"Россети Кубань" повысила надежность энергоснабжения 200 тысяч жителей усть-лабинского энергорайона
Рефтинская ГРЭС: участие в программе модернизации станет прорывом в будущее 20.01.2021
Рефтинская ГРЭС: участие в программе модернизации станет прорывом в будущее
В 2021 году Курскэнерго отремонтирует свыше 411 км ЛЭП и 314 трансформаторных подстанций 20.01.2021
В 2021 году Курскэнерго отремонтирует свыше 411 км ЛЭП и 314 трансформаторных подстанций
20.01.2021
"Россети Северо-Запад" и Мурманская область заключили соглашение о сотрудничестве по тарифному регул...
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Главное за неделю!
+