«Газпром нефть» начала строительство комплекса гидроизодепарафинизации на Омском заводе смазочных материалов. Комплекс будет производить основу для высокотехнологичных синтетических смазочных материалов, применяемых в современной автомобильной технике и промышленном оборудовании. Он позволит компании полностью отказаться от использования импортных базовых масел в производстве премиальной продукции. Проектная мощность — 220 тыс. тонн в год. Инвестиции «Газпром нефти» в проект составляют более 32 млрд руб.

Строительство комплекса гидроизодепарафинизации синхронизировано с программой развития Омского НПЗ «Газпром нефти». Сырье для производства базовых масел II и III групп качества будет поступать с установки гидрокрекинга комплекса глубокой переработки нефти, который в 2021 году начнет работу на Омском НПЗ. Такое решение интегрирует процесс производства синтетических базовых масел в единую технологическую цепочку, обеспечит дополнительное производство востребованной рынком продукции и повысит показатель глубины переработки нефти на Омском НПЗ. Новый комплекс расширит ассортимент премиальных синтетических смазочных материалов брендов G-Energy и Gazpromneft, позволив к 2030 году увеличить долю «Газпром нефти» на российском рынке фасованных масел до 25%.

Проектом комплекса гидроизодепарафинизации предусмотрены современные технологические и природоохранные решения. Оборудование для будущей установки изготовят ведущие российские предприятия — «Волгограднефтемаш» (Волгоград) и «Уралхиммаш» (Екатеринбург). Строительные работы планируется завершить в конце 2022 года.

«Новый комплекс сможет полностью обеспечить потребность наших заводов в высококачественном сырье, необходимом для производства современных синтетических масел. Замещение импортных аналогов собственными базовыми маслами II и III группы поможет снизить себестоимость готовых моторных масел и повысить их конкурентоспособность. Кроме того, новый комплекс даст возможность расширить ассортимент премиальных синтетических смазочных материалов брендов G-Energy и Gazpromneft».

Анатолий Чернер заместитель генерального директора «Газпром нефти» по логистике, переработке и сбыту

Справка

«Газпромнефть — смазочные материалы» — дочернее предприятие «Газпром нефти», специализирующееся на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей. Создано в 2007 году. Продукция выпускается на 6 производственных площадках в России, Италии и Сербии. Потребителями продукции компании являются крупнейшие промышленные предприятия, ассортимент включает 700 наименований масел и смазок для всех секторов рынка (более 2800 товарных позиций). Компания также занимается производством и реализацией судовых масел. «Газпромнефть-смазочные материалы» занимает 22% рынка фасованных смазочных материалов России, а также работает в 80 странах мира. Продукция компании имеет свыше 400 соответствий и одобрений от ведущих производителей техники: КАМАЗ, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Volvo, Renault, General Motors, Cummins, MAN, ZF, Bosch Rexroth и др.



