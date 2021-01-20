Началась реконструкция подстанции 220 кВ «Междуреченская», которая обеспечивает электроснабжение юга Кемеровской области. На объекте будет частично заменено силовое оборудование, установлены современные элегазовые распределительные устройства. Трансформаторная мощность вырастет на четверть – до 789 МВА. Проект создаст условия для развития Междуреченска с населением почти 100 тыс. человек и значительного отрезка Транссибирской железнодорожной магистрали, обеспечит возможность включения новой линии электропередачи 220 кВ «Междуреченская – Степная» протяженностью 215 км.

Строительство энерготранзита и реконструкция подстанции 220 кВ «Междуреченская» входят в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры Правительства РФ, а также в макропроект «Россетей» и ОАО «РЖД» по развитию системы внешнего электроснабжения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Дополнительно проект повысит системную надежность электроснабжения Кемеровской области и Республики Хакасия с населением около 3,3 млн человек. Общая стоимость мероприятий – более 6,7 млрд рублей, включая реконструкцию подстанции 220 кВ «Междуреченская» (2,96 млрд рублей).

Работы будут проведены на действующем объекте без ограничения электроснабжения потребителей. Завершение реконструкции питающего центра запланировано на 2022 год. Благодаря частичной замене силового оборудования мощность подстанции будет увеличена на 173 МВА.

Вместо открытых распределительных устройств 110 и 220 кВ будут применены современные комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией (КРУЭ). Такое оборудование более надежно, экологично, пожаробезопасно, компактно. Оно имеет длительный срок службы – до 50 лет.

Кроме того, на подстанции будет реализована современная автоматизированная система управления технологическими процессами. Планируется применение микропроцессорных защит, обеспечение удаленного наблюдения, а в перспективе – дистанционного управления работой энергообъекта.