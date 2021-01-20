В 2020 году специалисты Усть-Лабинского филиала «Россети Кубань» провели ремонт ряда ключевых энергообъектов. Современное автоматизированное оборудование, которое было установлено в рамках ремонтной программы, позволит повысить качество энергоснабжения 200 тысяч потребителей в Выселковском, Кореновском, Тбилисском и Усть-Лабинском районах Краснодарского края.

Энергетики капитально отремонтировали 374 км линий электропередачи разного класса напряжения. В ходе ремонтной программы проведена замена 380 опор, 2200 изоляторов. Заменено более 24 км неизолированного провода на самонесущий изолированный провод (СИП) на линиях распределительной сети. Такой провод обладает увеличенной пропускной способностью, высокой износостойкостью и обеспечивает надежность электроснабжения при неблагоприятных погодных условиях и ветровых нагрузках.

Наряду с заменой оборудования энергетики осуществляли расчистку трасс ЛЭП от кустарниковой и древесной растительности. Общая площадь расчищенных от поросли трасс линий электропередачи различного класса напряжения составила более 106 га. Расчистка трасс ЛЭП снижает вероятность технологических нарушений в электрических сетях, связанных с падением веток и деревьев на провода.

Всего на ремонт и техническое обслуживание энергообъектов в 2020 году Усть-Лабинский филиал «Россети Кубань» направил 98 млн рублей. Эффект от повышения качества энергоснабжения помимо бытовых потребителей почувствуют десятки промышленных и сельскохозяйственных предприятий, ряд социально значимых объектов, среди которых школы, больницы, объекты водоснабжения и очистные сооружения.