Компания «Россети Ленэнерго» завершила реализацию пилотного проекта по автоматизации распределительной сети 6-10 кВ в Кингисеппском районе электрических сетей (РЭС). На пяти линиях электропередачи общей протяженностью 112,5 км было установлено самое современное оборудование российского производства.

Специалисты смонтировали 14 комплектов коммутационных аппаратов, 3 комплекта телеуправляемых разъединителей, 25 комплектов индикаторов короткого замыкания. Также в рамках проекта проведена модернизация четырех центров питания 110 кВ и 35 кВ: подстанции оснащены централизованной селективной защитой от однофазного замыкания на землю, на ПС 35 кВ «Рассия» установлены новые системы телемеханики и микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики. Диспетчерский пункт филиала «Кингисеппские электрические сети» оснащен современной автоматизированной системой управления.

В результате создания интеллектуальной автоматизированной сети обеспечено снижение эксплуатационных затрат и улучшение показателей надежности и качества электроснабжения: в 2020 году в пилотной зоне частота и продолжительность перерывов электроснабжения снижены на 40% и 68% соответственно по сравнению с 2019 годом.

В дальнейшем технические решения пилотного проекта будут масштабированы на весь Кингисеппский РЭС, который обеспечивает электроснабжение жилых районов и социальных объектов Кингисеппа, Сланцев, Ивангорода, а также морского порта «Усть-Луга» и железнодорожных подходов.