 
Контракты

В Сургуте построят станцию ультрафиолетового обеззараживания воды

В Сургуте построят станцию ультрафиолетового обеззараживания воды

20 января 2021, 16:00
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: РосТендер

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Канализационные стоки в Сургуте будут обеззараживать ультрафиолетом перед сбросом в реку Обь, сообщает RosTender.info.
Сургутское МУП «Горводоканал» объявило тендер на поставку станции ультрафиолетового обеззараживания (УФО) воды для городских очистных сооружений канализационных сточных вод (КОС) Сургута. Стоимость станции оценивается в 209,4 млн рублей. Заявки на участие в тендере принимают до 4 февраля, 8 февраля подведут итоги закупки.

Как следует из материалов тендера, в настоящее время в рамках второго этапа строительства городских КОС здесь создают новый блок УФО сточных вод с внутриплощадочными инженерными сетями, а также оборудуют 2 насосные станции.
Очистные сооружения расположены на правом берегу реки Обь в надпойменной террасе, на расстоянии 1 км юго-западнее города Сургута, на острове Заячий. Они состоят двух очередей. Первая - пропускной способностью 65 тыс. м3 /сут, вторая - 85 м3 /сут. Проектная пропускная способность КОС составляет 150 тыс. м3 /сут.
 

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Источник: РосТендер

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