В центре Ростова возведут 32-этажный жилой комплекс

Строительные работы на территории обанкротившегося ДРСУ начнутся во втором квартале 2021 года.

Департаментом архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону выдано разрешение на возведение жилых высоток на проспекте Кировском. Проектом занимается компания «МСК-Союз».



Речь идет о строительстве на участке по адресу Кировский, 89. Всего в жилом комплексе будет возведено пять домов:

— четыре 32-этажных по 742 квартиры в каждом;

— один 17-этажный дом на 329 квартир.



На территории комплекса должны быть организованы три автостоянки (общая площадь около 37 тысяч квадратных метров). В соответствии с выданным разрешением, застройщик обязан завершить работы к концу октября 2028 года.



Как указывает «privet-rostov.ru», застройщик, ООО СЗ «МСК-Союз», связан с «Московской строительной компанией». Эта строительная фирма известна в Ростовской области, поскольку является лидером по количеству жилья, находящегося в стадии строительства.



Новый жилой комплекс будет возведен на территории, где раньше находилось ОАО «ДРСУ», в отношении которого сейчас проводится процедура банкротства. В суд поступили иски от кредиторов. Уже несколько месяцев сотрудникам не выплачивается зарплата.



Портал «Donnews.ru» отмечает, что именно «ДРСУ» долгое время было одним из основных получателей контрактов на ремонт и строительство дорог в Ростове-на-Дону. Большой участок улицы должен был быть реконструирован к ЧМ-2018, однако, подрядчик не успел. Возникали вопросы и к качеству проделанной работы. Часть дороги необходимо переделывать.