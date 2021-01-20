Хабаровские электрические сети (филиал АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) ранее запланированных сроков завершили реконструкцию подстанции 110 кВ «Восточная». В рамках модернизации центра питания ее мощность была увеличена на 10 процентов.

Согласно инвестиционной программы Хабаровских электрических сетей на 2018-2023 годы, завершение реконструкции ПС 110 кВ «Восточная», расположенной в краевой столице и питающей потребителей Железнодорожного района, было запланирована на 2021 год. Однако хабаровские энергетики справились с задачей досрочно, завершив весь объем работ к концу 2020 года. На подстанции была произведена установка силового трансформатора 110/35/6 кВ, что позволило увеличить ее мощность с 45 до 50 мегаватт.

Кроме этого, в конце декабря прошлого года специалисты хабаровского филиала АО «ДРСК» завершили первую очередь масштабной реконструкции ПС 35 кВ «СДВ» в Хабаровске, установив здесь сразу два новых трансформатора по 40 МВА и восемь дополнительных ячеек 35 кВ. В ближайшее время, в рамках реализации мероприятий второй очереди, одна из ключевых подстанций Индустриального района города будет переведена на напряжение 110 кВ.

В планах хабаровского филиала АО «ДРСК» на текущий год модернизация ПС 110 кВ «Осиновая речка», расположенной в Хабаровском муниципальном районе, и начало масштабного обновления одной из старейших подстанций Хабаровского края - ПС 110 кВ «Амуркабель» в Хабаровске.