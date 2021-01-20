Главный инженер Рефтинской ГРЭС Павел Бебенин

Рефтинская ГРЭС вместе с некоторыми другими предприятиями СГК вошла в предварительный перечень проектов федеральной программы модернизации генерирующих объектов на 2026 год. Участие в программе КОММод (конкурентный отбор модернизированных мощностей, он же ДПМ-2) позволит не только повысить надежность оборудования, но и создаст новую мощность, добавит станции 15 МВт. Крупнейшая угольная электростанция России, занимающая стратегическое положение в энергосистеме Урала, может повысить востребованность на рынке, увеличит доступ потребителей к своей дешевой энергии.

Главный инженер Рефтинской ГРЭС Павел Бебенин убежден, что включение станции в программу модернизации — настоящий прорыв:

«Львиную долю работ, во время проведения плановых ремонтов, сегодня занимает экспертиза промышленной безопасности всего нашего оборудования. Парковый ресурс выработан! Мы по кругу исследуем то котел, то трубопроводы, то турбину. После этого проходит максимум 50 тысяч часов и возникает необходимость снова проводить экспертизу. Участие в ДПМ и замена генератора, турбины и главных трубопроводов — позволит разорвать порочный круг».

По мнению специалиста, отечественному машиностроению придется напрячь все ресурсы, чтобы выполнить требование программы модернизации использовать только отечественное оборудование.

«Это, конечно, большой вызов для нашего машиностроения. Основные производители энергетического оборудования, турбин, генераторов, расположены в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и у них может не хватить мощностей. Кроме того, если турбины и генераторы мощностью 300 МВт в России сегодня производятся, то более мощные турбины на 500 МВт – нет, а их на Рефтинской ГРЭС установлено 4. И этот вопрос нас очень беспокоит», - подчеркнул главный инженер электростанции.

По программе ДПМ-2 на Рефтинской ГРЭС будет модернизирован энергоблок №1 мощностью 300 МВт. Однако, руководство станции рассчитывает, что в дальнейшем в федеральную программу попадут не только блоки 300МВт, но и введенные в эксплуатацию в 1977-1980 годах блоки 500МВт.

«Первый блок отобран, по программе модернизации там будут заменены генератор, турбина и главные трубопроводы, а котел, поверхности нагрева, оборудование газовоздушного тракта, газоочистные установки в ДПМ не входят. Это уже наша зона ответственности, и мы должны все обновить сами, во время проведения плановых ремонтов, так чтобы работы, проведенные по ДПМ, были завершающими, и блок по окончанию данного процесса вышел более экономичным, надежным и соответствующим современным экологическим требованиям», - рассказал Павел Бебенин.

Главный инженер выразил уверенность в том, что что включение Рефтинской ГРЭС в программу КОММод еще больше увеличит востребованность станции: «Это большой задел на будущее, у нас появляются новые перспективы, мы хотели бы и дальше оставаться флагманом отечественной энергетики».

Напомним, что Рефтинская ГРЭС перешла под управление СГК 1 июля 2020 года. За 6 месяцев 2020 года компания вложила в ремонтную программу 1,3 млрд. рублей. Текущий ремонт был произведен на двух энергоблоках №2 и №5, средний ремонт на трех энергоблоках №1, №3 и №9, капитальный ремонт на одном энергоблоке №7.

По словам Павла Бебенина, серьезным вызовом стала массовая наружная коррозия труб, выявленная в ходе проведенных обследований на блоках 500 МВт. Из-за нее возникали многократные отказы оборудования с длительным простоем. Павел Бебенин подчеркнул, что к концу 2020-го года выявленные проблемы удалось решить, а принятые превентивные меры позволят впредь избежать внештатных ситуаций.

Справка

«Сибирская генерирующая компания» (СГК) — энергетическая компания, входит в группу компаний АО «СУЭК», осуществляет свою деятельность на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Новосибирской и Свердловской областей, республики Хакасия, республики Тыва и Приморского края. Основные виды деятельности — производство тепло- и электроэнергии, передача и поставка тепла и ГВС потребителям. СГК принадлежат 6 ГРЭС, 1 ГТЭС и 19 ТЭЦ общей установленной электрической мощностью — 17,5 ГВт и тепловой мощностью — 26,5 тыс. Гкал/час, а также тепловые сети общей протяжённостью 11 тыс. км, ремонтные и сервисные компании. СГК является крупнейшим производителем тепловой энергии за Уралом и вырабатывает четверть электроэнергии энергосистемы Сибири. Численность персонала компаний группы СГК составляет 36 тыс. человек.