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АО "Транснефть-Верхняя Волга" в 2020 году ввело в эксплуатацию 131 км трубопроводов после реконструкции

АО Транснефть-Верхняя Волга в 2020 году ввело в эксплуатацию 131 км трубопроводов после реконструкции

21 января 2021, 17:30
Рубрика: Модернизация
Метки: ТРАНСНЕФТЬ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 
Источник: АО "Транснефть-Верхняя Волга"

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Транснефть

Транснефть

АО «Транснефть-Верхняя Волга» подвело итоги реализации программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта за 2020 год. 

В минувшем году после реконструкции в эксплуатацию введено 131 км линейной части магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, в том числе подводные переходы. Цель выполненных работ - повышение надежности и обеспечение бесперебойной транспортировки нефти и нефтепродуктов. В общей сложности было реконструировано 17 объектов линейной части.

Основной объем работ проводился на участках магистральных нефтепродуктопроводов Новки – Рязань, Рязань – Москва и нефтепроводов Сургут – Полоцк, Альметьевск - Горький-3, Ярославль – Москва, Кольцевом магистральном нефтепродуктопроводе вокруг г. Москвы. Работы выполнялись на территории Рязанской, Владимирской, Ивановской, Кировской, Нижегородской, Московской областей и Республики Марий Эл.

В 2020 году для обслуживания магистральных трубопроводов построено более 25 км воздушных линий электропередачи, введено в эксплуатацию 4 узла системы очистки и диагностики, 9 блок-боксов пунктов контроля и управления.

АО «Транснефть-Верхняя Волга» продолжало выполнение работ в рамках программы повышения энергоэффективности производственных объектов. Произведена замена трех магистральных насосов на НПС «Макарьево». Новое оборудование характеризуется улучшенными техническими свойствами, повышенными КПД и межремонтным интервалом. Выполненные мероприятия позволят повысить энергоэффективность, промышленную и экологическую безопасность производственных объектов.

Кроме того, выполнено техническое перевооружение административного здания на ЛПДС «Воротынец», произведён капитальный ремонт зданий и сооружений Марийского РНУ и НПС «Залесье».

Комплекс технических мероприятий выполнялся в строгом соответствии с нормативными правилами и требованиями Российской Федерации.

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Источник: АО "Транснефть-Верхняя Волга"

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