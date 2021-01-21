20 января 2021 года в 08.02 (мск) энергоблок №4 Балаковской АЭС включен в сеть после окончания планово-предупредительного ремонта в соответствии с плановой заявкой по разрешению диспетчера энергосистемы.

Включение в сеть и нагружение энергоблока проведены в соответствии с технологическим регламентом безопасной эксплуатации – без замечаний. При этом изменений радиационной обстановки, нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было.

Капитальный ремонт четвертого энергоблока стартовал 31 октября 2020 года. За счет грамотного планирования, четкой организации и слаженной работы ремонтного персонала АЭС и Балаковоатомэнергоремонта все ремонтно-модернизационные мероприятия удалось завершить на 7,1 суток раньше запланированного срока.

Этот плановый ремонт стал очередным этапом подготовки блока к продлению срока его службы. Одной из ключевых операций ремонтной кампании стало тестирование экспериментальной установки МАГАТЭ для контроля топлива PGET, в ходе которой была подтверждена эффективность ее использования. Новая установка предназначена для инспекции состояния облученного ядерного топлива при его хранении.

В ходе ремонта выполнено более сотни видов модернизационных работ. Заменено оборудование устройства релейной защиты и автоматики, что позволит обеспечить более устойчивую и надежную работу энергоблока. Модернизирована система радиационного контроля.

Ежегодные плановые ремонты с применением передовых технологий гарантируют эксплуатационную безопасность атомной станции и охрану окружающей среды.

В настоящее время в работе находятся все четыре энергоблока Балаковской АЭС с суммарной электрической нагрузкой 4105 МВт.

Радиационный фон в городе Балаково и районе расположения Балаковской АЭС без изменений, составляет от 0,08 до 0,15 микрозиверт в час, что соответствует уровню естественных значений, характерных для европейской части России.