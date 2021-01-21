Правление Международной Федерации робототехники (InternationalFederationofRobotics) приняло решение провести свое главное мероприятие – 54-й Международный симпозиум по робототехнике (InternationalSymposiumonRobotics, ISR) в рамках главной промышленной выставки России – ИННОПРОМ – в г. Екатеринбурге 6-8 июля 2021 года.

ISR проводится с 1970 года в разных странах мира. Традиционно в мероприятии принимает участие порядка 900 экспонентов и более 45 000 посетителей. Мероприятие ежегодно доказывает свой статус главной робототехнической платформы мира, представляющей собой маркетплейс для автоматизированной продукции.

54-й Международный симпозиум по робототехнике пройдет в рамках выставки ИННОПРОМ, организуемой Минпромторгом России, в одном из крупнейших выставочных комплексов страны – международном выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО». В его состав входят 4 павильона общей площадью 50 тыс. кв. метров и самый современный конгресс-центр в России.

Среди участников ISR – руководители крупнейших робототехнических компаний мира, таких как Kuka, Fanuc, Yaskawa, Omron, ABB, а также создатели технологических стартапов, представители научных центров и университетов.

Организационный комитет 54-го Международного симпозиума по робототехнике возглавит Михаил Иванов, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации.