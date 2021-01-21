 
Мероприятия

Главное отраслевое событие в сфере робототехники пройдет в 2021 году в России

Главное отраслевое событие в сфере робототехники пройдет в 2021 году в России

21 января 2021, 14:45
Рубрика: Мероприятия
Метки: РОБОТОТЕХНИКА, ИННОПРОМ, СИМПОЗИУМ
Источник: Минпромторг России

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
396

Правление Международной Федерации робототехники (InternationalFederationofRobotics) приняло решение провести свое главное мероприятие – 54-й Международный симпозиум по робототехнике (InternationalSymposiumonRobotics, ISR) в рамках главной промышленной выставки России – ИННОПРОМ – в г. Екатеринбурге 6-8 июля 2021 года.

ISR проводится с 1970 года в разных странах мира. Традиционно в мероприятии принимает участие порядка 900 экспонентов и более 45 000 посетителей. Мероприятие ежегодно доказывает свой статус главной робототехнической платформы мира, представляющей собой маркетплейс для автоматизированной продукции.

54-й Международный симпозиум по робототехнике пройдет в рамках выставки ИННОПРОМ, организуемой Минпромторгом России, в одном из крупнейших выставочных комплексов страны – международном выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО». В его состав входят 4 павильона общей площадью 50 тыс. кв. метров и самый современный конгресс-центр в России.

Среди участников ISR – руководители крупнейших робототехнических компаний мира, таких как Kuka, Fanuc, Yaskawa, Omron, ABB, а также создатели технологических стартапов, представители научных центров и университетов.

Организационный комитет 54-го Международного симпозиума по робототехнике возглавит Михаил Иванов, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Минпромторг России

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Мероприятия
18.01.2021
"Россети" дали старт второму Всероссийскому конкурсу "Лидеры энергетики"
Павел Сниккарс: 15.01.2021
Павел Сниккарс: "Программа поддержки ВИЭ показала хорошие результаты"
Одобренный в январе 1921 года план электрификации Татарии дал импульс развитию современной энергосис... 15.01.2021
Одобренный в январе 1921 года план электрификации Татарии дал импульс развитию современной энергосис...
РусГидро объявляет о начале XII Всероссийского конкурса студенческих проектов 14.01.2021
РусГидро объявляет о начале XII Всероссийского конкурса студенческих проектов "Энергия развития"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Главное за неделю!
+