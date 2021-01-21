Литовский системный оператор Litgrid планирует установить экспериментальный накопитель энергии на базе аккумуляторных батарей в целях тестирования возможности использования накопителей энергии для регулирования частоты и обеспечения надежной работы национальной энергосистемы.

По словам руководителя отдела инноваций Litgrid Аудрюса Баранаускаса, через несколько лет Litgrid будет полностью управлять режимами работы литовской энергосистемы, работая в синхронном режиме с энергосистемами Континентальной Европы. Системный оператор также планирует с каждым годом подключать к электрической сети все большее количество объектов генерации на базе ВИЭ. Традиционных мер для обеспечения надежности энергосистемы будет недостаточно, поэтому пару лет назад было принято решение протестировать возможность использования для этих целей накопителя энергии, который планируется установить на ПС 330 кВ Вильнюс. В настоящее время завершаются подготовительные работы и ожидается поставка оборудования для проведения тестирования.

В декабре 2020 г. Litgrid согласовал с подрядчиком техническую спецификацию накопителя энергии, которая включает решения по техническим характеристикам аккумуляторов, преобразователей, силовых трансформаторов, систем управления и коммуникационного оборудования, строительных конструкций, релейной защиты и автоматики, пожарной сигнализации и подстанционных телекоммуникаций. Основное оборудование накопителя энергии – система аккумуляторных батарей суммарной мощностью 1 МВт и энергоемкостью 1 МВт*ч – будет поставлена на ПС 330 кВ Вильнюс во втором квартале 2021 г. 4 . После установки во второй половине 2021 г. будут проведены функциональные испытания аккумуляторной системы.

После синхронизации с энергосистемами Континентальной Европы Litgrid планирует приобретать необходимый объем системных услуг на развивающемся в настоящее время региональном рынке системных услуг, в котором также могут участвовать накопители энергии. По мнению Аудрюса Баранаускаса, меры по повышению гибкости национальной энергосистемы очень важны для обеспечения надежного электроснабжения и реализации целей национальной стратегии по обеспечению энергетической независимости и переходу на производство электроэнергии только из ВИЭ.

Официальный сайт Litgrid