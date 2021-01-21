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На трассе Р-254 Иртыш в Курганской области устроили 24 км освещения в 2020 году

На трассе Р-254 Иртыш в Курганской области устроили 24 км освещения в 2020 году

21 января 2021, 17:40
Рубрика: Инвестиции
Метки: УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: dorinfo.ru

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В прошлом году на федеральной трассе Р-254 «Иртыш» в Курганской области построили 24 км линий электроосвещения. Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Южный Урал» подвело итоги работ в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба ФДА в четверг, 21 января.

Кроме того, на автодороге Р-254 «Иртыш» установили табло переменной информации, оборудовали 13 пешеходных переходов светофорами Т7, нанесли более 260 погонных метров разметки. Напомним, в прошлом году на трассе в Курганской области капитально отремонтировали два участка: со 127-го по 151-й км и с 276-го по 286-й км. На объектах смонтировали более 6 тыс. метров барьерного ограждения, 160 знаков, 429 сигнальных столбиков, построили шесть автопавильонов, оборудовали освещением пешеходные переходы, установили две рамные опоры со светофорами Т7 и светодиодными знаками и выполнили другие работы. 

Как ранее сообщало ФКУ, всего в прошлом году в регионе выполнили ремонт, в том числе капитальный, устроили слои износа на 164 км федеральных трасс. Специалисты привели в порядок шесть мостов. Кроме того, впервые в области дорожники смонтировали модульный надземный пешеходный переход.

Сейчас специалисты готовятся к предстоящей дорожной кампании. В 2021 году на федеральной трассе Р-254 «Иртыш» в Курганской области капитально отремонтируют 40 км. В планах у ФКУ также выполнить капремонт моста через реку Черная и ремонт 5 км автодороги.

Фото: Росавтодор

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Источник: dorinfo.ru

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