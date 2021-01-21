Поликлиника в селе Поярково получит новое здание

"Утилизаторам кабеля не надо доплачивать"
21 января 2021, 13:45
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство
В селе Поярково Михайловского района Амурской области в этом году начнется проектирование и строительство нового здания поликлиники, сообщает RosTender.info.
Старое здание поликлиники 1963 года постройки не соответствовало нуждам села и нуждалось в капитальном ремонте. Новое здание по адресу улица Амурская, 79, будет рассчитано на 240 посещений в смену.
Госучреждение Амурской области «Строитель» объявило тендер на проектирование и строительство здания. Стоимость работ оценивается в 378,4 млн рублей. Заявки на участие в тендере принимают до 28 января, итоги закупки подведут 2 февраля. Согласно требованиям заказчика, поликлиника должна быть введена в строй через полтора года
Как сообщалось ранее в СМИ, в здании планируется разместить флюорограф, рентген аппарат и кабинет ультразвуковой диагностики.
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