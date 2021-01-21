Польский системный оператор PSE заключил соглашение с компанией PGE – разработчиком проекта строительства комплекса шельфовой ветровой генерации Baltica offshore wind project, общая мощность которого составляет 3,4 ГВт, о технологическом присоединении к национальной энергосистеме шельфовой ВЭС Elektrownia Wiatrowa Baltica-2 мощностью 1 498 МВт.

В соответствии с соглашением ВЭС Elektrownia Wiatrowa Baltica-2 будет подключена к энергосистеме Польши к марту 2028 г. В отношении двух других шельфовых ВЭС, сооружаемых в рамках проекта – Elektrownia Wiatrowa Baltica-1 (896 МВт) и Elektrownia Wiatrowa Baltica-3 (1045 МВт) – соглашения о технологическом присоединении были заключены ранее. Проекты строительства ВЭС Elektrownia Wiatrowa Baltica-2 и Elektrownia Wiatrowa Baltica-3, которые уже получили экологическое разрешение, планируется ввести в эксплуатацию до 2030 г., а ВЭС Elektrownia Wiatrowa Baltica-1 – после 2030 г.

Кроме того, PSE также подписал соглашение с немецкой энергокомпанией RWE о технологическом присоединении к национальной энергосистеме шельфовой ВЭС FEW Baltic II мощностью 350 МВт, расположенной в 50 км от береговой линии в северной части Слупской отмели (Slupsk bank area) в Балтийском море. В октябре 2019 г. RWE вышла на польский рынок ветровой генерации, купив четыре проекта строительства объектов шельфовой ветрогенерации. Общая проектная мощность четырех ВЭС, которые планируется построить в районе Слупской отмели, достигает 1,5 ГВт. Ожидается, что строительство ВЭС начнется в 2023 г.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata