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Правительство подготовило пакет изменений для совершенствования системы госзакупок

Правительство подготовило пакет изменений для совершенствования системы госзакупок

21 января 2021, 14:00
Рубрика: Законотворчество
Метки: КАБМИН, ГОСЗАКУПКИ
Источник: ТАСС

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Кабмин РФ продолжает совершенствовать систему государственных закупок, подготовлен новый пакет изменений. Об этом, открывая заседание правительства, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Мы совершенствуем систему государственных закупок, чтобы она стала более удобной и эффективной. Подготовлен большой пакет изменений, которые затронут как 44 Федеральный закон, так и целый ряд сопутствующих нормативных актов", - сказал Мишустин.

По его словам, количество способов определения поставщика будет сокращено до трех наиболее распространенных. Он уточнил, что речь идет о конкурсах, опционах и запросе котировок. Также должно существенно сократиться и количество видов конкурсов.

"Не будет больше сложных двухэтапных конкурсов и конструкций и конкурсов с ограниченным участием", - пояснил премьер.

Глава правительства также рассказал, что теперь весь документооборот будет вестись в электронной форме, появятся дополнительные требования к документам и срокам процедур, в том числе по рассмотрению заявок. По его словам, также будут уточнены случаи, когда можно проводить закупки у единственного поставщика.

"Серьезно усиливается предквалификация. К закупкам на сумму свыше 20 млн рублей будут допускаться только компании с успешным опытом исполнения государственного и муниципального контракта в течение трех последних лет", - добавил премьер, отметив, что такие меры позволят оптимизировать административные процедуры, выстроить более четкую, прозрачную систему закупок в стране.

В целом, по мнению Мишустина, все это будет способствовать эффективному решению задач в рамках национальных целей развития.

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Источник: ТАСС

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