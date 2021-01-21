Свыше 22 тысяч потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея присоединены к сетям компании «Россети Кубань» в течение 2020 года. Общий объем выданной мощности составил 655 МВт. В числе новых абонентов – объекты социальной инфраструктуры, учреждения здравоохранения и временные госпитали, которые были перепрофилированы под лечение больных с коронавирусной инфекцией. Также электроэнергией обеспечены новые жилые комплексы, агропромышленные предприятия, спорткомплексы.

Основная часть заявок на присоединение к сетям компании традиционно пришлась на Краснодар, Сочи и Новороссийск. Существенный рост потребностей на техприсоединение по итогам прошлого года отмечен в Темрюкском районе Краснодарского края, Тахтамукайском, Теучежском и Майкопском районах Республики Адыгея. Это связано с жилой застройкой и развитием промышленных производств.

Особое внимание было уделено присоединению и увеличению мощности медицинских объектов. Дополнительная мощность потребовалась некоторым медучреждениям в связи с перепрофилированием в госпитали для лечения больных с Covid-19. Дополнительные энергомощности в Краснодаре получили краевой клинический госпиталь для ветеранов войн им. В.К. Красовитова, краевая клиническая больница №2, а также Кущевская, Темрюкская, Ленинградская центральные районные больницы, городская поликлиника №2 г. Сочи, ряд объектов здравоохранения в других районах Краснодарского края и Республики Адыгея.

Среди крупных промышленных предприятий, получивших или увеличивших свои энергомощности, пункт накопления наливных грузов в Темрюкском районе Краснодарского края, логистический центр в Теучежском районе Республика Адыгея, буровая установка для добычи газа в Славянском районе Краснодарского края и другие.

Кроме того, компанией исполнено более 600 договоров технологического присоединения объектов АПК общей мощностью свыше 29 МВт. К наиболее крупным из них относятся объекты «Краснодарзернопродукта» в г. Адыгейске, «Кубанского комбикормового завода» в Калининском районе, сельхозпроизводство «Союз-Агро» в Гулькевичском районе, «Сыры Кубани» в Выселковском районе.