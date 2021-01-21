Установлен новый порядок аттестации и переаттестации экспертов

На официальном интернет-портале правовой информации pravo.gov.ru опубликовано постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 года № 2460 «Об утверждении Правил аттестации, переаттестации на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий, в том числе продления срока действия квалификационного аттестата на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий». Документ устанавливает новый порядок аттестации, переаттестации и продления права подготовки заключений экспертизы проектной документации и/или экспертизы результатов инженерных изысканий.

Постановление определяет, что физические лица, направившие до 1 января 2021 года документы для прохождения аттестации в соответствии с Положением об аттестации, переаттестации на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2012 года № 271, проходят аттестацию в соответствии с новыми Правилами, утвержденными постановлением № 2460. Напомним, что постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2012 года № 271 «О порядке аттестации, переаттестации на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий» утратило силу с 1 января 2021 года в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2020 года № 1136.

Аттестацию проводит Минстрой России в отношении физических лиц, намеревающихся получить право подготовки заключений, по итогам проверки знаний претендента в форме аттестационной сессии, включающей тестирование, письменный экзамен и собеседование.

Переаттестация проводится в отношении физических лиц, ранее аттестованных по заявленному направлению деятельности из числа направлений деятельности, включенных в перечень, устанавливаемый Минстроем России, на право подготовки заключений. Уже аттестованные эксперты, срок действия квалификационного аттестата которых истекает до 30 июня 2021 года, для продления срока действия аттестата проходят проверку знаний в форме аттестационной сессии, включающей тестирование и собеседование, также в соответствии с новыми Правилами.

Как подчеркивает руководитель Учебного центра Главгосэкспертизы России Александр Шалаев, самым важным стало то, что уже аттестованные эксперты, срок действия квалификационного аттестата которых истекает после 30 июня 2021 года, могут продлить срок его действия без проведения аттестационной сессии, при соответствии требованиям, установленным новыми правилами.

Срок действия квалификационного аттестата составляет 5 лет.

Документ вступил в силу 1 января 2021 года и действует до 1 сентября 2026 года, за исключением отдельных положений в части проведения аттестационной сессии в дистанционной форме, которые вступают в силу с 1 января 2022 года.

На официальном сайте Минстроя России в подразделе «Госуслуги» раздела «Деятельность» уже размещены разъяснения по новому Порядку аттестации, переаттестации и продления срока действия квалификационного аттестата.

Ознакомиться с текстом постановления № 2460 можно здесь.

Разъяснения Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по новому порядку аттестации и переаттестации