В Канаде построят гидроэлектростанцию для производства водорода

Немецкая компания Thysenkrupp выиграла контракт на строительство огромного гидроэлектролизного завода в Квебеке, который будет производить около 11 100 метрических тонн водорода ежегодно.

Больше половины электроэнергии в Канаде создают гидроэлектростанции. Теперь страна решила использовать этот энергетический потенциал для производства водорода. Его в будущем будут экспортировать для нужд водородной энергетики

Около 61% от общего объема производства электроэнергии в Канаде генерируется гидроэлектростанциями. Их общая мощность составляет около 82 ГВт. Благодаря этому Канада занимает четвертое место в мире по общему объему производства гидроэлектроэнергии, уступая только США, Бразилии и Китаю.

Теперь правительство страны решило использовать эту электроэнергию для производства «зеленого» топлива — водорода. Сегодня экологичная водородная энергетика сталкивается с проблемами из-за неразвитой инфраструктуры и недостаточного промышленного производства водорода для ее нужд. Канадская государственная энергетическая компания Hydro-Quebec — крупнейший производитель энергии в стране — заключила контракт с немецкой Thysenkrupp на строительство станции, которая будет использовать выработанную гидроэлектростанцией энергию для получения водорода.

На первых этапах вырабатываемый станцией водород не будет экспортироваться. Станция мощностью 88 МВт будет поставлять часть электроэнергии и кислород, выработавшийся в ходе электролиза, на близлежащий завод по переработке отходов. Там электричество и кислород будут использоваться для переработки отходов в биотопливо.

Новую станцию Hydro-Quebec планирует запустить уже в 2023 году. Это будет пилотный проект, и если все будет хорошо, компания планирует создать еще несколько таких же станций. Канада надеется, что такие заводы смогут превратить ее огромный гидроэнергетический потенциал в новый для страны бизнес по экспорту водорода зарубеж.

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