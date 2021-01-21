21 января Мэр Москвы С.С. Собянин подписал Указ «О внесении изменения в Указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ», который дополнительно смягчает действующие в городе ограничения, связанные с борьбой с распространением короновирусной инфекции.

На фоне значительно снижения числа выявленных случаев заражения в Москве, а также активной кампании по вакцинации, власти региона продолжают проводить курс на ослабление временных ограничений.

С 22 января 2021 года возобновляется посещение гражданами:

выставочных и рекламных мероприятий

культурных, просветительских мероприятий

зрелищных и развлекательных мероприятий

массовых физкультурных и спортивных мероприятий

Для обеспечения максимально высокого уровня безопасности во время проведения деловых мероприятий Роспотреднадзором были разработаны и утверждены специальные рекомендации, соблюдение которых является неотъемлемым условием проведения выставок в актуальной ситуации.

Практическая реализация рекомендаций уже была отработана организатором выставки, компанией МВК, в рамках ряда деловых мероприятий, успешно прошедших осенью 2020 года.

Меры безопасности на выставках: