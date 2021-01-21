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В Москве продолжается смягчение ограничений: разрешено посещение выставочных, рекламных, культурных мероприятий

В Москве продолжается смягчение ограничений: разрешено посещение выставочных, рекламных, культурных мероприятий

21 января 2021, 16:46
Рубрика: Мероприятия
Метки: cabex 2021, ЭКСПОЦЕНТР
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: МВК

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21 января Мэр Москвы С.С. Собянин подписал Указ «О внесении изменения в Указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ», который дополнительно смягчает действующие в городе ограничения, связанные с борьбой с распространением короновирусной инфекции.

На фоне значительно снижения числа выявленных случаев заражения в Москве, а также активной кампании по вакцинации, власти региона продолжают проводить курс на ослабление временных ограничений.

С 22 января 2021 года возобновляется посещение гражданами:

  • выставочных и рекламных мероприятий
  • культурных, просветительских мероприятий
  • зрелищных и развлекательных мероприятий
  • массовых физкультурных и спортивных мероприятий

Для обеспечения максимально высокого уровня безопасности во время проведения деловых мероприятий Роспотреднадзором были разработаны и утверждены специальные рекомендации, соблюдение которых является неотъемлемым условием проведения выставок в актуальной ситуации.

Практическая реализация рекомендаций уже была отработана организатором выставки, компанией МВК, в рамках ряда деловых мероприятий, успешно прошедших осенью 2020 года.

Меры безопасности на выставках:

  • Доступ в зал проведения выставки осуществляется через входные группы с использованием бесконтактных средств контроля температуры
  • В местах общего пользования и других зонах на территории выставки установлены дозаторы с антисептическими средствами
  • Вход в зал возможен при наличии средств индивидуальной защиты: маски или респиратора, а также перчаток. Маску и перчатки можно приобрести на территории выставочного центра или получить средства индивидуальной защиты на стойках регистрации посетителей
  • Для посетителей доступна on-line регистрация, воспользовавшись которой можно будет пройти на выставку, минуя стойки регистрации. В зоне регистрации посетителей на выставочной площадке доступны планшеты для бесконтактной регистрации
  • Застройка экспозиции осуществляется с учетом необходимости соблюдения мер социального дистанцирования
  • Проводится регулярная влажная уборка мест общего пользования с использованием дезинфицирующих средств и регулярная дезинфекция контактных поверхностей

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Источник: МВК

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