“Бери рюкзак и иди в город”
21 января 2021, 16:46
Рубрика: Мероприятия
Метки: cabex 2021, ЭКСПОЦЕНТР
Отрасль: Кабельная промышленность
21 января Мэр Москвы С.С. Собянин подписал Указ «О внесении изменения в Указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ», который дополнительно смягчает действующие в городе ограничения, связанные с борьбой с распространением короновирусной инфекции.
На фоне значительно снижения числа выявленных случаев заражения в Москве, а также активной кампании по вакцинации, власти региона продолжают проводить курс на ослабление временных ограничений.
С 22 января 2021 года возобновляется посещение гражданами:
Для обеспечения максимально высокого уровня безопасности во время проведения деловых мероприятий Роспотреднадзором были разработаны и утверждены специальные рекомендации, соблюдение которых является неотъемлемым условием проведения выставок в актуальной ситуации.
Практическая реализация рекомендаций уже была отработана организатором выставки, компанией МВК, в рамках ряда деловых мероприятий, успешно прошедших осенью 2020 года.
Меры безопасности на выставках:
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter