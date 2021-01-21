До 2024 года Уральский научно-образовательный центр получит 14,1 миллиард рублей. НОЦ был создан в 2019 году, с этого года планируется запуск механизмов кооперации, а также инвестиции в технологические проекты. Кроме инициатора проекта Уральского федерального университета его участниками являются Южно-Уральский и Курганский университеты. Всего в составе центра к началу 2021 года 58 участников: 9 университетов, 10 научных организаций и 39 индустриальных партнеров.

«Стратегическая цель - лидерство России в создании и производстве передовых производственных технологий и новых материалов», - назвал главную цель центра ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров.

Наиболее важными технологическими проектами центра являются аэрокосмос, экология, новая энергетика и новые материалы. Развитие системы поддержки инноваций и инвестиций в регионе поможет прекратить утечку кадров, в том числе с Урала. Также наблюдается социально-экономический разрыв территорий и неравенство.

«Задача после внедрения всех проектов, по аэрокосмосу занять до 30% мирового грузопотока доставки грузов в космос, в экологии – занять 70% мирового рынка, в новой энергетике – существенное снижение затрат на хранение радиоактивных отходов. Особенно важным станет создание целой отрасли в Курганской области на базе Центра Илизарова по новым способам протезирования конечностей», - обозначил задачи Виктор Кокшаров.

Ректор УрФУ назвал капиталовложения колоссальными. В 2021 году будет выделена наибольшая часть на реализацию программы – более 4 миллиардов рублей. Для предприятий участие в программах станет возможностью для старта важных прорывных проектов, которые обеспечат технологическое лидерство всей стране. Также на них будут распространяться льготы федерального и регионального уровня.

К 2024 году планируется, что вклад НОЦ в прирост ВРП регионов, вырастет доля исследователей в возрасте до 39 лет до 54,4%, будет разработано и передано более 1800 передовых технологий.

«Идет рост привлекаемых в НОЦ молодых талантов, серьезные предприятия вкладывают серьезные средства в проект. Если мы будем кооперироваться, делиться данными исследований, делать совместные образовательные программы и развивать фундаментальный потенциал, на следующем шаге он будет вложен в технологии, которые будут выходить на рынок через инфраструктуру НОЦ», - рассказал о работе системы первый проректор УрФУ Даниил Сандлер.

В 2020 году Уральский НОЦ разработал более 250 передовых технологий, из которых в Свердловской области было внедрено 180. Всего было подано 646 заявок на регистрацию прав результатов интеллектуальной собственности, в работе приняло участие более 55% молодых ученых из регионов.

Помощник полномочного представителя президента РФ в ФО Анна Ленская назвала конструкцию, в которой объединены разные институты, серьезной и оптимальной. Уральский научно-образовательный центр – универсальная структура, потому что в ней объединены на равных условиях три самостоятельных региона для взаимовыгодного сотрудничества и развития территорий.

В 2024 году планируется, что значительных часть уже заявленных проектов должна будет работать. Тем не менее, предполагается, что проекты, связанные с космосом, будут реализованы позже – в них требуются большие вложения и серьезная научно-конструкторская работа.