Водород: обзор мнений и прогнозов. Выпуск №5

Представляем вашему вниманию очередную подборку материалов по развитию технологий производства и использования водорода и перспективам для России, которые могут заинтересовать специалистов в обрасти альтернативной энергетики, водородная энергетики и возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

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Владимир Путин поручил к 2023 году сделать городской автобус на водородном топливе

Президент России Владимир Путин поручил к 2023 году сделать городской автобус на водородном топливе. Об этом говорилось в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным в конце декабря 2020 года.

«Наши планы – в целом, мы их уже достаточно «разогнали» в хорошем смысле этого слова, – планы использования газомоторного топлива. Нужно обязательно сделать следующий шаг и к 2023 году сделать городской автобус на водородном носителе», — сказал Владимир Путин.

По его словам, следующим шагом станет создание локомотивов на водородном топливе.

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В России создали «Технологическую водородную долину»

Шесть российских университетов и институтов Российской академии науки (РАН) объединились в консорциум по развитию водородных технологий, который получил название «Технологическая водородная долина».

Участники консорциума будут вести совместные исследования и разрабатывать технологии для получения водорода, его транспортировки, безопасного хранения и использования в энергетике.

Первыми участниками консорциума стали Томский политехнический университет, Институт катализа СО РАН, Институт проблем химической физики РАН, Институт нефтехимического синтеза РАН, Самарский государственный технический университет и Сахалинский государственный университет.

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Россия и Европа могут объединить усилия по подготовке нормативов и стандартов для водородной энергетики

Россия и Европа могут объединить усилия по подготовке нормативов и стандартов для водородной энергетики. Об этом говорили в рамках газового диалога, прошедшего 15 декабря 2020 года между Российским газовым обществом (РГО) и Ассоциацией Eurogas.

Лоран Морель (TOTAL) рассказал о подготовленном компанией обзоре европейской энергосистемы. Он убежден, что в обозримой перспективе нас ждут прорывные технологии в области водородной энергетики, которые позволят водороду занять ключевое место в генерации.

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Основной потенциал водорода может быть раскрыт в сфере повышения мобильности и сохранения энергии

Россия делает ставку на создание фактически новой отрасли – водородной, которая становится одной из приоритетных для российской энергетики. Об этом 10 декабря 2020 года заявил заместитель Министра энергетики РФ Павел Сорокин в ходе Международного форума технологического развития ТЭК и Национальной премии «ДрайверТЭК».

По его словам, рост конкуренции на мировых рынках среди производителей углеводородов заставляет подключаться к поиску более эффективных источников получения энергии все новые страны, а постоянное развитие технологий становится критически важным фактором сохранения своих позиций.

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В течение 40 лет водород может занять ключевую позицию на мировом энергорынке

Россия планирует нарастить производство и экспорт водорода к 2035 году до 2 млн. тонн или даже больше, и стать одним из лидеров развития водородной энергетики. Но для этого на глобальном рынке должен быть создан соответствующий спрос.

Об этом заявил заместитель Министра энергетики РФ Павел Сорокин на пленарной сессии «Глобальная энергетика: настоящее, будущее и перспективы развития водородной энергетики?», которая состоялась 1 декабря 2020 года в рамках Российско-Германского сырьевого форума.

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На водороде в будущее

Один из ведущих специалистов в области водородных технологий Юрий Добровольский рассказывает о перспективах водородной отрасли в России и мире.

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