Представляем вашему вниманию второй выпуск рубрики «Цифровизация и кибербезопасность», посвященной актуальным вопросам цифровой трансформации электроэнергетической отрасли и защиты объектов информационной инфраструктуры.

Данная рубрика является открытой, мы будем рады, если она станем инструментом обмена полезной обзорной информацией между членами нашего Сообщества.

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Материалы выпуска:

В России введут стандарты по цифровизации искусственного освещения

Всесоюзный научно-исследовательский светотехнический институт (ВНИСИ) им. С. И. Вавилова разработал новые национальные стандарты в сфере цифровизации инновационного искусственного освещения. Работа была выполнена при поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО.

Проект призван содействовать реализации национальной программы «Цифровая экономика в Российской Федерации» и направлена на формирование нормативной базы цифровых технологий в области искусственного освещения на основе светодиодов.

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В России проведут эксперимент по внедрению системы дистанционного контроля на ОПО

С 1 февраля 2021 года организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты (ОПО), смогут добровольно принять участие в эксперименте по внедрению дистанционной системы безопасности. Соответствующее Постановление Правительства РФ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Суть эксперимента заключается в том, чтобы всю обязательную документацию, которая ведется организацией, перевести из бумажного в электронный вид и заполнять ее непосредственно в личном кабинете в новой системе. Программа в автоматическом режиме проанализирует эту информацию и при необходимости выдаст сведения об ошибках. Таким образом, у организации появится возможность самостоятельно себя проверить и исправить нарушения, не дожидаясь прихода инспектора.

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РЭА при Минэнерго намерено создать отраслевой центр кибербезопасности в ТЭК

"Российское энергетическое агентство" при Минэнерго России планирует создать отраслевой центр кибербезопасности в ТЭК. Об этом сообщил глава агентства Алексей Кулапин в журнале "Энергетическая политика".

По словам Кулапина, с развитием технологий, усложнением современных систем управления технологическими процессами и оцифровкой объектов ТЭК, риск отраслевых киберугроз становится все более существенным.

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Энергетический переход: обойдемся без иллюзий?

По оценкам футурологов, тренд на переход от углеводородного топлива к нулевым выбросам и декарбонизации только усилится. Это значит, что в перспективе энергобаланс может стать кардинально другим, а именно – более «зеленым». Готовы ли отраслевые компании к энергетическому переходу?

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Константин Михайлик: о цифровизации со стороны Россетей и установке интеллектуального учета у потребителей

Конференция 1 декабря РБК и Сбера "Энергетика: вызовы и перспективы нового времени" - как спорят о развитии и поддержке ВИЭ интеллигентные люди.

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Защита цифровых прав

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Инструменты обеспечения цифрового суверенитета

Список рекомендуемой литературы по теме «Инструменты обеспечения цифрового суверенитета».

Ключевые слова: анализ национальной и международной практики обеспечения цифрового суверенитета.

Список доступен по ссылке.