"Утилизаторам кабеля не надо доплачивать"
21 января 2021, 16:45
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, ЦИФРОВИЗАЦИЯ И КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ
Отрасль: Электроэнергетика
Представляем вашему вниманию второй выпуск рубрики «Цифровизация и кибербезопасность», посвященной актуальным вопросам цифровой трансформации электроэнергетической отрасли и защиты объектов информационной инфраструктуры.
Данная рубрика является открытой, мы будем рады, если она станем инструментом обмена полезной обзорной информацией между членами нашего Сообщества.
Если у Вас есть интересные материалы – направляйте нам на адрес cigre@cigre.ru cо ссылкой на источник.
Материалы выпуска:
В России введут стандарты по цифровизации искусственного освещения
Всесоюзный научно-исследовательский светотехнический институт (ВНИСИ) им. С. И. Вавилова разработал новые национальные стандарты в сфере цифровизации инновационного искусственного освещения. Работа была выполнена при поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО.
Проект призван содействовать реализации национальной программы «Цифровая экономика в Российской Федерации» и направлена на формирование нормативной базы цифровых технологий в области искусственного освещения на основе светодиодов.
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В России проведут эксперимент по внедрению системы дистанционного контроля на ОПО
С 1 февраля 2021 года организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты (ОПО), смогут добровольно принять участие в эксперименте по внедрению дистанционной системы безопасности. Соответствующее Постановление Правительства РФ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Суть эксперимента заключается в том, чтобы всю обязательную документацию, которая ведется организацией, перевести из бумажного в электронный вид и заполнять ее непосредственно в личном кабинете в новой системе. Программа в автоматическом режиме проанализирует эту информацию и при необходимости выдаст сведения об ошибках. Таким образом, у организации появится возможность самостоятельно себя проверить и исправить нарушения, не дожидаясь прихода инспектора.
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РЭА при Минэнерго намерено создать отраслевой центр кибербезопасности в ТЭК
"Российское энергетическое агентство" при Минэнерго России планирует создать отраслевой центр кибербезопасности в ТЭК. Об этом сообщил глава агентства Алексей Кулапин в журнале "Энергетическая политика".
По словам Кулапина, с развитием технологий, усложнением современных систем управления технологическими процессами и оцифровкой объектов ТЭК, риск отраслевых киберугроз становится все более существенным.
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Энергетический переход: обойдемся без иллюзий?
По оценкам футурологов, тренд на переход от углеводородного топлива к нулевым выбросам и декарбонизации только усилится. Это значит, что в перспективе энергобаланс может стать кардинально другим, а именно – более «зеленым». Готовы ли отраслевые компании к энергетическому переходу?
Статья доступна по ссылке.
Константин Михайлик: о цифровизации со стороны Россетей и установке интеллектуального учета у потребителей
Конференция 1 декабря РБК и Сбера "Энергетика: вызовы и перспективы нового времени" - как спорят о развитии и поддержке ВИЭ интеллигентные люди.
Видео доступно по ссылке.
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