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ДРСК направляет дизельные генераторы в районы Приморского края

ДРСК направляет дизельные генераторы в районы Приморского края

22 января 2021, 15:00
Рубрика: Модернизация
Метки: ДРСК, РУСГИДРО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ПАО "РусГидро"

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Филиал «Приморские электрические сети» (АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) закупил 7 дизель генераторных установок (ДГУ), которые смогут обеспечить резервное электроснабжение потребителей в период проведения восстановительных работ.

Мощность каждого дизельного генератора составляет 250 кВА. В случае нештатной ситуации, вызванной неблагоприятными погодными условиями, на время восстановительных работ дизель генераторные установки обеспечат резервное электроснабжение объектов жизнеобеспечения, систем водо- и теплоснабжения потребителей, социально-значимых объектов (больниц, поликлиник, школ детских садов).

В настоящее время генераторные установки готовятся к отправке из Владивостока в сетевые районы Приморских электрических сетей. В ближайшее время они поступят в Артемовский городской округ, Партизанский и Хасанский районы.

В 2021 году единая мощность приобретенных Приморскими электрическими сетями ДГУ будет доведена до 6 МВт. Оснащение приморского филиала дополнительным оборудованием предусмотрено в рамках программы Модернизации и реконструкции электросетевого комплекса Приморского края (МиРЭК).

Программа МиРЭК была принята в конце 2020 года после двух серьезных ударов стихии – тайфуна «Майсак» и ледяного дождя, когда от непогоды пострадали объекты распределительного сетевого комплекса Приморского края. Программа модернизации в первую очередь нацелена на обеспечение надежной работы объектов 0,4-10 кВ.

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Источник: ПАО "РусГидро"

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