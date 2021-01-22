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Для электроснабжения Ак-Сугского ГОКа построят линию электропередачи

Для электроснабжения Ак-Сугского ГОКа построят линию электропередачи

22 января 2021, 14:15
Рубрика: Контракты
Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на сооружение линии электропередачи ВЛ 220 кВ Тулун – Туманная, которая пройдет по территории Иркутской области и Республики Тыва. По итогам проведения государственной экспертизы выданы положительные заключения.

Ак-Сугкский горно-обогатительный комбинат строится на базе медно-порфирового месторождения Ак-Суг в Республике Тыва. Проектной документацией предусмотрена прокладка двуцепной линии электропередачи высокого напряжения ВЛ 220 кВ Тулун – Туманная для внешнего электроснабжения ГОКа.

Линия электропередачи пройдет по землям Тулунского и Нижнеудинского районов Иркутской области, а также Тоджинского района Республики Тыва. Протяженность трассы составит 371 км.

Прокладка трассы проводится в соответствии с решением Министерства промышленности и торговли Российской Федерации о государственной поддержке проекта «Создание компании-производителя батарейных металлов. Строительство горнообогатительных комбинатов» в части обеспечения энергетической инфраструктурой.

Проектную документацию на строительство ВЛ 220 кВ Тулун – Туманная подготовили в ПАО «Электросетьпроект». Застройщик - инвестор работ по освоению медно-порфирового месторождения Ак-Суг – ООО «Голевская горнорудная компания», входящая в холдинг «Интергео».

Ранее Главгосэкспертиза России одобрила проект сооружения объектов Ак-Сугкского ГОКа, необходимых для добычи и переработки медно-порфировых руд в объеме 24 млн тонн в год.

Фото: ООО «УК «Интергео»

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Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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