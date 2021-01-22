Рады представить Вашему вниманию двадцать шестой выпуск рубрики «#Чтиво на досуге».

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Выпуск №26:

Сергей Иванов: Для очистки нашей Арктики потребуется еще не менее 10 лет

Спецпредставитель Президента по вопросам природоохранной деятельности рассказал, каким должен быть экологичный сбор мусора.

"Большая уборка" российского сектора Арктики потребует еще как минимум десятилетие, заявил специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. В интервью "Интерфаксу" он также рассказал об особенностях влияния ситуации с коронавирусом на экологию, решении "мусорной проблемы" и проблемах экотуризма, развитии Севморпути и дал свои оценки ситуации в сфере международной безопасности.

Интервью доступно по ссылке.

Статьи по теме «Автоматизация управлениями документами в организации»

Дунаева Т. Ю. Использование новых информационных технологий в процессе автоматизации документооборота // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2018. № 2. С. 117–119. Статья доступна по ссылке. Клишин А. П., Волкова Н. Р., Еремина Н. Л., Мытник А. А., Клыжко Е. Н. Подходы к автоматизации документооборота в вузе // Вестник НГУ. Серия: Информационные технологии. 2017. № 1. С. 36–46. Статья доступна по ссылке. Котова К. Ю., Сергеева Ю. А. Об организации документооборота в России и за рубежом // ИТпортал. 2017. № 1 (13). С. 76–81. Статья доступна по ссылке. Кошелева Г. В., Шокорова Н. Н., Фионова Ю. Ю., Шкурина Т. А. Автоматизация деятельности кадровой службы малого предприятия // Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе. 2016. № 1 (17). С. 271–280. Статья доступна по ссылке. Мирошниченко М. А., Зотова Т. С., Леготин И. А. Автоматизация и информатизация деятельности службы информационно-документационного обеспечения управления компанией // Вестник Академии знаний. 2019. № 5 (34). С. 159–164. Статья доступна по ссылке.

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Статьи по теме «Позиционирование, прогресс и перспективы китайско-российского торгово-экономического сотрудничества в контексте инициативы "Один пояс один путь"»

Акимов А.В. Проект "Один пояс, один путь" и интересы России // Восточная аналитика. 2018. № 3. С. 7-14. Статья доступна по ссылке. Анохов И.В., Суходолов А.П. Проект "Один пояс - один путь": гармонизация долгосрочных интересов России и Китая // Вестник МГИМО Университета. 2019. № 3 (66). С. 89-110. Статья доступна по ссылке. Давыденко Е.В., Колесникова Т.В. "Один пояс - Один путь" как катализатор инвестиционного сотрудничества России и Китая // Вестник евразийской науки. 2018. № 5. Статья доступна по ссылке. Ду С., Ли Л. Исследование ситуации коммуникации Китая с Россией на фоне стратегического планирования «Один пояс – один путь» // Universum: общественные науки. 2018. № 4 (45). С. 1-6. Статья доступна по ссылке. Ли Х. Анализ развития китайско-российской экономики и торговли в рамках инициативы «Один пояс – один путь» // Вестник Пермского федерального исследовательского центра. 2019. № 2. С. 70-75. Статья доступна по ссылке.

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Статьи по теме «Взаимосвязь особенностей экологического сознания и моделей потребительского поведения на примере населения России и Китая»

Бальчиндоржиева О. Б. Экологическая цивилизация Китая: проблемы и перспективы развития // Вестник Бурятского государственного университета. Педагогика. Филология. Философия. – 2017. – №. 2. – C. 81-85. Статья доступна по ссылке. Бочкова Т. А., Мамий С. А. Проблемы экологической безопасности России // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2017. – №. 125. – C. 800-811. Статья доступна по ссылке. Вебер А. Б. Экология и общественное сознание: трудный путь к устойчивому развитию // Век глобализации. – 2017. – №. 3 (23). – C. 61-76. Статья доступна по ссылке. Грачев В. А. Ноосферное мировоззрение как основа развития Китайской Народной Республики // Вестник Московского университета. Серия 27. Глобалистика и геополитика. – 2019. – №. 2. – C. 5-24. Статья доступна по ссылке. Душкова Д. О., Кириллов С. Н. Экологизация сознания как один из основных принципов экологической политики // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3: Экономика. Экология. – 2017. – №. 2 (39). – C. 148-158. Статья доступна по ссылке.

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Статьи по теме «Особенности российского импорта высокотехнологичного оборудования в условиях санкционных ограничений США-ЕС»

Гнидченко А., Могилат А., Михеева О., Сальников В. Трансфер зарубежных технологий: оценка зависимости российской экономики от импорта высокотехнологичных товаров // Форсайт. 2016. Т. 10. № 1. С. 53-67. Статья доступна по ссылке. Косов М.Е. Финансовая система и безопасность экономики России в условиях санкций // Вестник экономической безопасности. 2016. № 6. С. 211-222. Статья доступна по ссылке. Макарова И.В., Аверина Л.М., Захарова Л.А. Основные направления формирования стратегии импортозамещения при реализации уральского вектора освоения и развития российской Арктики // Региональная экономика: теория и практика. 2016. № 12 (435). С. 189-200. Статья доступна по ссылке. Назаренко Ю.В. Таможенное регулирование ввоза технологического оборудования как фактор развития инновационного потенциала России // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. 2017. Т. 3. № 13. С. 943-946. Статья доступна по ссылке. Нуреев Р.М., Бусыгин Е.Г. Экономические санкции против России: краткосрочные и среднесрочные последствия для нефтяной и газовой промышленности // Journal of Economic Regulation. 2017. Т. 8. № 3. С. 6-22. Статья доступна по ссылке.

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