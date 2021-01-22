Китайский производитель кабельного оборудования Xinming готовится к празднованию Нового года в Китае, который наступит 12 февраля. Официальные праздники продлятся всего 7 дней, до 18 февраля. Сотрудники Xinming поздравляют всех с наступлением нового этапа жизни в календаре и желают здоровья, что немаловажно в условиях пандемии, и профессиональных успехов, а также выражают надежду на то, что 2021 год будет лучше, чем предыдущий.

Также компания Xinming уже строит планы на участие в выставках 2021 года. Одна из них - международная выставка кабельно-проводниковой продукции Cabex-2021. Выставка состоится с 16 по 18 марта и пройдёт в ЦВК «Экспоцентр», г. Москва. Выставку Cabex ежегодно посещают более 4300 специалистов, отвечающих за выбор кабельно-проводниковой продукции, а также ее поставщиков: руководители и специалисты предприятий специализированной торговли, строительно-монтажных организаций, компаний-конечных заказчиков кабеля и проводов и сопутствующей продукции из предприятий машиностроения, приборостроения, нефтегазового сектора и энергетического комплекса, связи и телекоммуникаций.

Xinming представит своим клиентам новые разработки оборудования для производства кабельной продукции, на стенде будет представлена подробная информация по обновленной линейке крутильных машин, экструзионных линий, линий перемотки и бронирования, комплексное оборудование для производства бытовых и силовых кабелей.