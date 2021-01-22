Научно-производственный центр по сверхглубокому бурению и комплексному изучению недр Земли (НПЦ «Недра») объявил тендер на выполнение работ по цементированию обсадных колонн при строительстве параметрической скважины Канандинская 278, сообщает RosTender.info.

Заказчик готов заключить с победителем тендера договор на 114,2 млн рублей. Заявки на участие в тендере принимают до 3 февраля, 17 февраля конкурсная комиссия выберет победителя. Подрядчику предстоит вести инженерное сопровождение работ - составлять программы крепления скважины, планы и графики, проводить лабораторные исследования, руководить процессом цементирования и т.д.

Строительство глубокой параметрической скважины Канандинская 278 глубиной 5400 метров ведется в восточной части Эвенкийского района Красноярского края Красноярского края.

Как сообщает пресс-служба АО «Росгеология» (НПЦ «Недра» является ее дочерней компанией), в 2021-2022 годах скважина Канандинская 278 будет пробурена до глубины 3700 м до девонского горизонта, также будут созданы условия для ее углубления до 5400 м. Работы выполняют специалисты АО «НПЦ «Недра». В рамках второго этапа работ скважина должна достичь тэтэрской свиты венда, что позволит геологам исследовать характеристики ордовик-кембрийских и вендских потенциально продуктивных горизонтов.

