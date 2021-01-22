 
Контракты

НПЦ "Недра" ищет подрядчика для строительства сверхглубокой скважины Канандинская 278

НПЦ Недра ищет подрядчика для строительства сверхглубокой скважины Канандинская 278

22 января 2021, 13:15
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Горнодобывающая промышленность Строительство 
Источник: РосТендер

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
164

Научно-производственный центр по сверхглубокому бурению и комплексному изучению недр Земли (НПЦ «Недра») объявил тендер на выполнение работ по цементированию обсадных колонн при строительстве параметрической скважины Канандинская 278, сообщает RosTender.info.

Заказчик готов заключить с победителем тендера договор на 114,2 млн рублей. Заявки на участие в тендере принимают до 3 февраля, 17 февраля конкурсная комиссия выберет победителя. Подрядчику предстоит вести инженерное сопровождение работ - составлять программы крепления скважины, планы и графики, проводить лабораторные исследования, руководить процессом цементирования и т.д.

Строительство глубокой параметрической скважины Канандинская 278 глубиной 5400 метров ведется в восточной части Эвенкийского района Красноярского края Красноярского края.

Как сообщает пресс-служба АО «Росгеология» (НПЦ «Недра» является ее дочерней компанией), в 2021-2022 годах скважина Канандинская 278 будет пробурена до глубины 3700 м до девонского горизонта, также будут созданы условия для ее углубления до 5400 м. Работы выполняют специалисты АО «НПЦ «Недра». В рамках второго этапа работ скважина должна достичь тэтэрской свиты венда, что позволит геологам исследовать характеристики ордовик-кембрийских и вендских потенциально продуктивных горизонтов.
 

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: РосТендер

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Контракты
Для электроснабжения Ак-Сугского ГОКа построят линию электропередачи 22.01.2021
Для электроснабжения Ак-Сугского ГОКа построят линию электропередачи
На алмазном предприятии в Якутии расширят хвостовое хозяйство 22.01.2021
На алмазном предприятии в Якутии расширят хвостовое хозяйство
21.01.2021
"Газпром" достроит в Орловском Ростовской области бассейн-долгострой
Поликлиника в селе Поярково получит новое здание 21.01.2021
Поликлиника в селе Поярково получит новое здание
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир Live
+