На Майнской ГЭС начат монтаж нового гидроагрегата

На Майнской ГЭС начат монтаж первого их трех гидроагрегатов. Пуск нового ГА намечен на конец текущего года. Работы ведутся в рамках Программы комплексной модернизации гидроэлектростанций РусГидро (ПКМ).

Проект комплексной модернизации Майнской ГЭС предусматривает полную замену всех трех гидроагрегатов станции, введенных в эксплуатацию в 1985 году. Поставщики нового оборудования для модернизации станции были определены по результатам конкурсных процедур. Ими стали российские предприятия: новые гидрогенераторы поставляет новосибирский завод «ЭЛСИБ», на предприятиях расположенного в Санкт-Петербурге концерна «Силовые машины» изготавливаются новые гидротурбины. Завершить замену всех гидроагрегатов станции планируется в конце 2023 года.

Модернизация Майнской ГЭС не ограничивается гидросиловым оборудованием. Уже заменено устаревшее открытое распределительное устройство на современное элегазовое оборудование закрытой компоновки (КРУЭ) 220 кВ, а также генераторные выключатели, системы возбуждения генераторов и электрические защиты. Реализуется проект замены силовых трансформаторов станции.

Входящая в состав Саяно-Шушенского гидроэнергетического комплекса Майнская ГЭС расположена на реке Енисей в Хакасии, ниже крупнейшей электростанции России – Саяно-Шушенской ГЭС. Водохранилище Майнской ГЭС регулирует колебания уровня воды, которые возникают при смене режимов Саяно-Шушенской ГЭС, выполняя таким образом функции ее контррегулятора. Это позволяет самой мощной ГЭС России без негативных последствий для водопользователей ниже по течению изменять свою мощность в соответствии с потребностями энергосистемы.

Установленная мощность Майнской ГЭС – 321 МВт, среднегодовая выработка электроэнергии составляет около 1,5 млрд кВт.ч. Всего с момента ввода в эксплуатацию Майнская ГЭС выработала более 47 млрд кВт.ч экологически чистой, возобновляемой электроэнергии, что примерно соответствует энергопотреблению Хакасии за три года.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность — ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений. С начала реализации ПКМ мощность модернизируемых ГЭС РусГидро возросла на 452,5 МВт.