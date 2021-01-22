На алмазном предприятии в Якутии расширят хвостовое хозяйство

Главгосэкспертиза России провела повторную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий на реконструкцию комплекса хранения отходов обогатительной фабрики №3 Мирнинского ГОКа в зоне многолетней мерзлоты. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Мирнинский горно-обогатительный комбинат, старейшее предприятие АЛРОСА, основан в 1957 году. Хвостохранилище с ограждающей дамбой третьей очереди расположено на территории ГОКа в Мирнинском улусе, в долине ручья Чичас-Юрюйэтэ. С момента ввода в эксплуатацию – с 1990 года - здесь складируют отходы обогащения карьера «Мир», подземного рудника «Интер», песков россыпных месторождений «Водораздельные галечники» и «Иреляхская россыпь», а осветленные воды используют в системе оборотного водоснабжения обогатительной фабрики №3.

Цель реализации проекта, одобренного экспертами Главгосэкспертизы России, - создание необходимого дополнительного запаса емкости хвостохранилища, а также обеспечение стабильной работы обогатительной фабрики №3 при мощности по переработке руды в 2 млн т в год. Предыдущее положительное заключение по проектной документации было выдано Главгосэкспертизой России в марте 2015 года. Корректировка и новое прохождение государственной экспертизы потребовались из-за исключения из конструктива дамбы хвостохранилища трубчатого дренажа ввиду сложной эксплуатации данного сооружения в условиях Крайнего Севера, что привело к корректировке объемов работ на объекте строительства. Целесообразность решения была подтверждена в ходе рассмотрения проектной документации.

В ходе реализации проекта ограждающую дамбу нарастили с отметки 360 м до 363 м для увеличения емкости хвостохранилища. В дальнейшем запланировано еще два этапа наращивания - до отметки 370 м, что позволит создать дополнительную емкость в объеме 37,91 млн куб. м для хранения 23,52 млн куб. м хвостов.

Суммарная высота трех этапов наращивания составит 10 м, общая высота дамбы - 82 м. Срок эксплуатации хвостохранилища при этом увеличится до 2033 года.

Также проектом запланированы строительство нагорного канала системы водоотвода поверхностных вод от хвостохранилища, реконструкция действующего нагорного канала и другие необходимые работы.

Застройщик - АК «АЛРОСА» (ПАО). Корректировку проектной документации выполнили в Якутском научно-исследовательском и проектном институте алмазодобывающей промышленности «Якутнипроалмаз».

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС