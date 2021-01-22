Представляем третий выпуск рубрики "Низкоуглеродное развитие"

Рады представить вашему вниманию третий выпуск новой рубрики «Низкоуглеродное развитие».

В данной рубрике публикуются актуальные материалы в области углеродного регулирования, климатической повестки, технологий и решений в области низкоуглеродного развития в России и мире.

Мы надеемся на активное участие членов Сообщества и информационных партнеров в рубрике. Если у Вас есть интересные материалы – направляйте на адрес cigre@cigre.ru cо ссылкой на источник.

Все выпуски рубрики «Низкоуглеродное развитие» доступны по ссылке.

Материалы выпуска №3:

Доля ВИЭ в энергосистемах Ростовской области и Калмыкии суммарно достигла 8,6% от общей мощности генерации

Филиалы АО «СО ЕЭС» ОДУ Юга и Ростовское РДУ разработали и реализовали комплекс режимных мероприятий для проведения испытаний и ввода в работу нескольких ветровых и солнечных электростанций суммарной установленной мощностью 322 МВт в энергосистемах Республики Калмыкия и Ростовской области.

Ввод в работу первой очереди Казачьей ВЭС, установленной мощностью 50,4 МВт, увеличил суммарную установленную мощность электростанций на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергосистеме Ростовской области до 346,8 МВт, что составляет 4,6% от установленной генерирующей мощности Ростовской энергосистемы. Казачья ВЭС является четвертой электростанцией компании «Ветропарки ФРВ», введенной в работу в 2020 году в Ростовской энергосистеме.

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Алишер Каланов: «Тематика зеленого водорода станет актуальной гораздо быстрее, чем мы ожидаем»

Тематика зеленого водорода станет актуальной гораздо быстрее, чем мы ожидаем. Об этом заявил глава инвестиционного дивизиона ВИЭ УК «РОСНАНО» Алишер Каланов на ежегодной конференции «Будущее возобновляемой энергетики в России», которая состоялась 9 декабря 2020 года.

По его мнению, глобальный вызов, который повлияет на технологическое переформатирование рынка – это зеленый водород.

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Складные солнечные панели и робот по сборке

Солнечная энергия играет решающую роль в переходе на чистую энергию. В Швейцарии у нее гораздо больший потенциал по сравнению с ветряной энергетикой. Но где в густонаселенной стране установить достаточно фотоэнергетических установок, чтобы вывести солнечную энергию из тени лидеров энергетической отрасли? Солнечная энергетика составляет всего 3% от всего электричества, генерируемого в стране, что открывает возможность активному внедрению инновационных решений. Именно такое решение реализует компания Dhp Technology, базирующаяся в кантоне Гризон (Швейцария).

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Глава Красноярского края потребовал найти стимулы для перевода частного сектора на «чистое» топливо

Правительству Красноярского края, генерирующим компаниям «СУЭК» и «СГК», а также производителям топлива предстоит проработать вопросы организации теплоснабжения и улучшения экологической ситуации в Красноярске и Минусинске.

Такое поручение дал глава региона Александр Усс, напомнив о необходимости найти механизмы стимулирования частных домовладельцев для перехода на современное оборудование и более экологичное топливо, которые понятны людям и дают эффект не через 15 лет, а «здесь и сейчас».

Соответствующий план мероприятий должен быть сформирован до конца января 2021 года. Другой способ решения экологических проблем региона - газификация, которая станет возможной лишь в середине текущего десятилетия, после завершения строительства газопровода «Сила Сибири-2».

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Декарбонизация Северо-Востока Евразии будет происходить за счет повышения энергоэффективности

Северо-Восток Евразии рискует отстать в развитии энерготехнологий, которые становятся общепринятым стандартом во всем мире. Об этом говорилось на вебинаре компании DNV GL, где было представлен отчет на тему «Прогноз перехода к современным методам получения энергии 2020 – региональный обзор Северо-Востока Евразии».

Вебинар организовала Российская Ассоциация Ветроидустрии (РАВИ). Независимый прогноз от DNV GL основан на моделировании наиболее вероятных сценариев развития будущего мировой энергетики до 2050 года.

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Анатолий Чубайс назначен представителем Президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития

Президент России Владимир Путин назначил Анатолия Чубайса специальным представителем Президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Соответствующий указ подписан 4 декабря 2020 года.

Анатолий Чубайс будет работать с организациями, входящими в систему Организации объединенных наций (ООН). После назначения он написал на своей странице в Facebook, что считает порученное ему дело значимым для страны и интересным.

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Экономическое преимущество сделает процесс проникновения ВИЭ в энергетику неизбежным

Экономическое преимущество ВИЭ, которое весьма скоро будет достигнуто, станет той каплей, которая сделает процесс проникновения ВИЭ в энергетику саморазвивающимся и неизбежным. Об этом заявил Член Правления – заместитель Председателя Правления Ассоциации «НП Совет рынка» Oлег Бapкин.

Он выступил на тематической сессии «Перспективы возобновляемой энергии» в рамках Российско-европейской конференции по климату, организованной Центром энергетики МШУ «Сколково» 4 декабря 2020 года.

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Обращение низкоуглеродных сертификатов в России может начаться в 2021 году

Минэнерго РФ рассчитывает, что обращение низкоуглеродных сертификатов в России может начаться в 2021 году. Об этом сообщил заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Андрей Максимов в ходе онлайн-конференции «Энергетика: вызовы и перспективы нового времени», которая состоялась 1 декабря 2020 года.

Низкоуглеродный сертификат – это электронный документ, выдаваемый по факту производства электроэнергии с использованием атомной энергии или возобновляемых источников (солнечные, ветровые и гидроэлектростанции), то есть сертификат будет подтверждать, что электростанция произвела определенный объём экологичной электроэнергии. Его получение будет правом, но не обязанностью владельцев электростанций.

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