«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») в рамках ремонтной программы 2020 года установила свыше 3,6 тысяч птицезащитных устройств на линиях электропередачи 220-500 кВ в Кузбассе и Томской области. Благодаря этому повышена надежность электроснабжения бытовых и промышленных потребителей в двух регионах Западной Сибири, в том числе Новокузнецкого алюминиевого завода, ООО «Томскнефтехим», Транссибирской железнодорожной магистрали, трубопроводных систем АО «Транснефть – Сибирь» и ООО «Газпромтрансгаз Томск».

Работы проведены на 20 линиях, расположенных в зоне обитания и путей миграции почти 300 видов птиц. По статистике 22% отключений магистральных ЛЭП Кемеровской и Томской областей связано с жизнедеятельностью птиц. Для минимизации рисков отключений потребителей и обеспечения безопасности птиц от поражения электрическим током, энергетики «Россети ФСК ЕЭС» оснащают опоры ЛЭП птицезащитными устройствами антиприсадочного типа. Этот способ защиты препятствует посадке птиц на объекты и вынуждает искать их более безопасные места для отдыха и гнездования.

Всего за последние 5 лет на магистральных ЛЭП двух регионов Сибири было установлено более 9,8 тыс. защитных устройств. Это позволило значительно снизить количество коротких замыканий на линиях, вызванных жизнедеятельностью пернатых, и повысило защиту птиц от поражения электрическим током, в том числе представителей редких, занесенных в Красную книгу России видов: сокола-сапсана, скопы, орла степного и других.