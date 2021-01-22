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"Россети Волга" перевела на телеуправление 14 ЛЭП саратовского Заволжья

Россети Волга перевела на телеуправление 14 ЛЭП саратовского Заволжья

22 января 2021, 12:45
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ВОЛГА, САРАТОВСКИЕ СЕТИ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Волга

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Диспетчерский пункт Заволжского производственного отделения саратовского филиала ПАО «Россети Волга» получил возможность телеуправления 14-ю линиями электропередачи (ВЛ). Для этого был проведен ряд работ на подстанциях (ПС) 110/35/10 кВ «Алгайская», 110 /35/6 кВ «Каменная Сарма» и 35/10 кВ «Горькореченская».

Для обеспечения дистанционного управления использовано оборудование, созданное с учетом международного стандарта МЭК-61850 (определяет требования для системы связи внутри подстанции).

В релейных отсеках ячеек всех ВЛ установлены новые микропроцессорные терминалы релейной защиты автоматики с поддержкой нового стандарта и полным набором устройств и элементов вторичной коммуникации. На выключателях 10 кВ ПС «Алгайская» и «Горькореченская» смонтированы электромеханические приводы, позволяющие проводить переключения непосредственно с диспетчерского пункта. Коммуникация с подстанциями «Алгайская», «Каменная Сарма» и управление электросетевым оборудованием осуществляется с помощью новых систем сбора и передачи данных и коммутаторов. На ПС «Горькореченская» для выполнения этих целей смонтирован блок-контейнер с необходимым набором технических средств.

Телеуправление позволяет сократить время ввода ВЛ в работу после проведения восстановительных или регламентных работ и сократить время возобновления нормального режима электроснабжения потребителей. Средства телеуправления позволяют проводить плановые переключения без выезда бригады на подстанцию, сокращая время и издержки на эксплуатацию электросетевого комплекса.

Работы по организации системы телеуправления на подстанциях «Алгайская, «Каменная Сарма», «Горькореченская» выполнены в рамках реализации инвестиционной программы филиала ПАО «Россети Волга» – «Саратовские распределительные сети». Финансирование работ по итогам 2020 г. составляет 12,8 млн рублей.

 

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Источник: Россети Волга

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