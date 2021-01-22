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Уличные фонари зажигаются в селе Маянга и хуторе Караси

Филиал ПАО «Россети Волга» - «Саратовские распределительные сети» продолжает работу, направленную на развитие уличного освещения в сельских населенных пунктах региона.

Энергетики обеспечили ввод в эксплуатацию уличных фонарей в селе Маянга и хуторе Караси Быково-Отрогского муниципального образования (МО) Балаковского района Саратовской области. Заявителем по договору технологического присоединения к электрическим сетям выступила администрация МО, которая определила место размещения светильников и их количество. Специалисты «Саратовских РС» предоставили мощность, необходимую для эксплуатации системы освещения, с подстанции 35 кВ «Еланка» и установили электрические счетчики с дистанционной передачей данных.

Системы уличного освещения развивают коммунальную инфраструктуру и повышают качество жизни в сельских населенных пунктах Саратовской области. Работа энергетиков по технологическому присоединению к электрическим сетям, позволяющая обеспечить освещение сельских улиц, комфортное перемещение по ним в вечернее и ночное время, ведется на регулярной основе.

Технологическое присоединение (ТП) к электрическим сетям – один из основных видов деятельности «Россети Волга». Подать заявку на ТП потребитель может через Портал электросетевых услуг «Россети» (https://портал-тп.рф) и с помощью мобильного приложения «Россети – личный кабинет». Консультацию по интересующим вопросам можно получить по телефону единого контакт-центра 8-800-220-0-220.

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Источник: Россети Волга

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