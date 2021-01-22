В Мытищах задумали построить семь "парковых" кварталов

Альфа-Банк профинансирует на 4 млрд руб. первую очередь жилого комплекса «Мытищи Парк» в городе Мытищи Московской области. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе девелопера – Группе «Самолет», уточнив, что всего в рамках проекта планируется возвести семь жилых кварталов.

На первом этапе будет построен жилой корпус переменной этажности общей площадью 57,4 тыс. кв. метров. В нем запроектировано 1275 квартир. Площадь коммерческих помещений для торговой и сервисной инфраструктуры составит 3,9 тыс. кв. метров. Паркинг рассчитан на 330 машино-мест. Ввести объект планируется в четвертом квартале 2022 года.

Общая площадь ЖК «Мытищи Парк» составит 429,9 тыс. кв. метров, из которых более 28 тыс. «квадратов» будет отдано под коммерческие помещения. На территории появятся три детских сада, две школы. Завершить весь проект планируется в 2029 году.