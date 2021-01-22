Специалисты «Россети Центр и Приволжье Ивэнерго» готовятся к реализации ремонтной программы в 2021 году. Выполнение этих работ позволит повысить запас прочности электросетей, питающих потребителей региона.

В течение 2021 года специалисты Ивэнерго произведут ремонт 2 934 км воздушных линий электропередачи (ВЛ) различных классов напряжения. В распределительных сетях 0,4-6-10 кВ будет выполнен ремонт 507 трансформаторных подстанций (ТП), произведена замена 1 502 опор ВЛ и 816 изоляторов. На воздушных линиях (ВЛ) 6-10 кВ энергетики заменят 15,5 км неизолированного провода на более прочный самонесущий изолированный провод.

Также в 2021 году от древесно-кустарниковой растительности будет расчищено 1 171га трасс воздушных линий напряжением 6-110 кВ.

На подстанциях 35-110 кВ энергетики произведут капитальный ремонт 285 выключателей, 313 разъединителей, заменят 483 опорно-стрежневых изолятора. Наиболее значительный объем работ запланирован на подстанциях «Ивановская-1», «Ивановская-9», «Ивановская-10», «Камешково», «Палех», «Фурманов-1», «Шуя-3», «Пучеж», «Заволжск», «Гаврилов Посад», обеспечивающих электроснабжение потребителей городов Иваново, Палех, Фурманов, Шуя, Пучеж, Заволжск, Гаврилов Посад, а также Ивановского, Шуйского, Палехского. Фурмановского, Пучежского, Заволжского и Гаврилово-Посадского районов области.

«Обеспечение стабильной и качественной работы энергосистемы Ивановской области – наша главная задача. Выполнение мероприятий ремонтной программы повысит запас прочности электросетей, увеличит надежность работы сетевой инфраструктуры. Опыт прошлого года показал, что энергетикам не помешали обстоятельства, связанные с распространением COVID-19. Наши сотрудники быстро адаптировались к работе в условиях пандемии, соблюдая меры профилактики, рекомендованные Роспотребнадзором. Уверен, что и в 2021 году задача по подготовке электросетевого комплекса к зиме будет успешно выполнена», - подчеркнул заместитель генерального директора «Россети Центр и Приволжье» - директор филиала «Ивэнерго» Владислав Острик.

Добавим, что в 2020 году энергетики произвели ремонтные работы энергооборудования на 140 подстанциях напряжением 35-110 кВ, отремонтировали 597 трансформаторных подстанций 10-6/0,4 кВ и 2 597 км линий электропередачи всех классов напряжения.