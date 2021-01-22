В Тюменской области построят охраняемый жилой комплекс

Банк ДОМ.РФ профинансирует на 114 млн рублей строительство второй очереди ЖК «Молодежный» в городе Лянтор Тюменской области. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе банка, уточнив, что территория новостройки будет закрытой и охраняемой.

На кредитные средства компания «МЖК» планирует возвести четырехэтажный дом на 50 квартир. На территории комплекса обустроят места для отдыха, детскую и спортивную площадки. Ввести объект планируется в первом квартале 2022 года.

Как отметила вице-президент Банка ДОМ.РФ Анна Авдокушина, проектное финансирование позволяет наращивать темпы жилищного строительства не только в крупных городах, но и там, где строят мало. «ЖК «Молодежный» как раз из таких проектов, которые решают нехватку жилья в небольших городах», - подчеркнула она.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время в Тюменской области с использованием эскроу возводится 62% новостроек (1,194 млн кв. метров). Всего в регионе строится 1,908 млн «квадратов» жилья.