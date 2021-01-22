В 2021 году на выполнение программы технического обслуживания и ремонта «Россети Центр Белгородэнерго» направит 842,6 млн рублей, в том числе 413,4 млн рублей — на ремонты, 429 млн — на техническое обслуживание энергооборудования.

К предстоящему отопительному периоду планируется подготовить 492 км ЛЭП 0,4-110 кВ, 655 трансформаторных подстанций 6-110 кВ, от древесной и кустарниковой поросли расчистить и расширить в пределах охранных зон 504,6 га линий электропередачи.

По основной сети 35-110 кВ ремонт оборудования запланирован на 181 подстанции и 32 воздушных линиях электропередачи. В числе крупных и наиболее значимых объектов ремонтной программы — ПС 110/10/6 кВ «Южная», обеспечивающая электроснабжение одной трети потребителей Белгорода. От питающего центра получают электроэнергию порядка 150 тысяч жителей центра города и Харьковской горы, в том числе Городская больница №2 и Детская областная клиническая больница, КНС-9, микрорайон «Салют», БГТУ им. В.Г. Шухова, жилые комплексы «Владимирский», «Париж» и другие крупные и социально значимые объекты. Энергетики выполнят ремонт двух силовых трансформаторов, семи реакторов, отремонтируют и заменят два ввода выключателей 110 кВ.

Помимо этого ремонт высоковольтного оборудования запланирован на подстанции 110/35/10 кВ «Айдар», обеспечивающей электроснабжение одноименного населенного пункта и крупного сельхозпредприятия, ПС 110/10 кВ «Промышленная», питающей четверть северо-восточной части Старого Оскола, включая кондитерскую фабрику «Славянка», молочный комбинат «Авида», перекачивающую насосную станцию оскольского водоканала, перинатальный центр и порядка 20 тысяч бытовых потребителей. В плане также - подстанции 110 кВ «Обуховская» и «Максимовка» (населенные пункты и крупные потребители Старооскольского городского округа и Шебекинского района).

К будущему сезону максимальных нагрузок будут отремонтированы участки 32 воздушных линий 35-110 кВ. Капитальный ремонт ЛЭП будет производиться с заменой опор, изоляторов и расчисткой трасс.

Программа технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого комплекса направлена на обеспечение бесперебойной работы энергооборудования в осенне-зимний период. Порядка 90% программы будет выполнено собственными силами без привлечения подрядных организаций, в частности, весь ремонт линий и подстанций 0,4-10 кВ.