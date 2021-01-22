Премьер-министр России Михаил Мишустин переназначил Владимира Токарева заместителем министра транспорта и освободил его от должности руководителя Росжелдора, следует из распоряжения кабмина.

Временно исполняющим обязанности руководителя агентства назначен замглавы Росжелдора Александр Иванов. При этом гендиректор "Росморпорта" Андрей Лаврищев назначен главой Росморречфлота. Главу ведомства Александра Пошивая М.Мишустин назначил заместителем министра транспорта. Также первым заместителем министра транспорта РФ назначен действующий замминистра и глава Росавтодора Андрей Костюк.