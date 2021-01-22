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Состоялась рабочая встреча Александра Новака с Министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто

Состоялась рабочая встреча Александра Новака с Министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто

22 января 2021, 17:00
Рубрика: Встречи
Метки: ВЕНГРИЯ, АЛЕКСАНДР НОВАК
Отрасль: Нефтегазовая промышленность Электроэнергетика 
Источник: government.ru

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Венгрия, Александр Новак

Венгрия, Александр Новак

Вице-премьер обсудил с венгерской стороной перспективы сотрудничества России и Венгрии в энергетике. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак встретился с Министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

Стороны обсудили текущий статус основных направлений взаимодействия в отраслях ТЭК. Александр Новак подчеркнул, что двустороннее сотрудничество в сфере энергетики двух стран развивается в позитивном ключе. Работа ведётся по всем основным направлениям – газовой, нефтяной, атомной промышленности, а также в области солнечной генерации. 

«Наша главная задача – сохранить уже достигнутый уровень взаимодействия и приумножить его результаты. Россия остаётся в числе крупнейших поставщиков природного газа в Венгрию и традиционно выполняет принятые на себя контрактные обязательства перед нашими зарубежными партнёрами», – подчеркнул вице-премьер. 

Также остаются стабильными поставки нефти и нефтепродуктов, угля, занимающие важное место в товарообороте двух стран, отметил Александр Новак.

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Источник: government.ru

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