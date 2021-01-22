Вице-премьер обсудил с венгерской стороной перспективы сотрудничества России и Венгрии в энергетике. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак встретился с Министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

Стороны обсудили текущий статус основных направлений взаимодействия в отраслях ТЭК. Александр Новак подчеркнул, что двустороннее сотрудничество в сфере энергетики двух стран развивается в позитивном ключе. Работа ведётся по всем основным направлениям – газовой, нефтяной, атомной промышленности, а также в области солнечной генерации.

«Наша главная задача – сохранить уже достигнутый уровень взаимодействия и приумножить его результаты. Россия остаётся в числе крупнейших поставщиков природного газа в Венгрию и традиционно выполняет принятые на себя контрактные обязательства перед нашими зарубежными партнёрами», – подчеркнул вице-премьер.

Также остаются стабильными поставки нефти и нефтепродуктов, угля, занимающие важное место в товарообороте двух стран, отметил Александр Новак.