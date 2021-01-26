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ДОМ.РФ совместно с АФК "Система" и Группой "Эталон" займутся развитием стройотрасли

ДОМ.РФ совместно с АФК Система и Группой Эталон займутся развитием стройотрасли

26 января 2021, 12:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 
Источник: stroygaz.ru

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Компания ДОМ.РФ, Банк ДОМ.РФ, Группа «Эталон» и АФК «Система» подписали соглашение о сотрудничестве с целью развития жилищного строительства в России. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе госкомпании.

Согласно документу, стороны займутся совместной реализацией жилищных проектов и комплексным развитием территорий. Кроме того, стороны договорились о развитии фонда арендного жилья на базе жилищных проектов, реализуемых в рамках сотрудничества.

В частности, соглашение предусматривает финансирование компанией ДОМ.РФ и Банком ДОМ.РФ проектов Группы «Эталон», включая открытие целевых кредитных линий, и реализацию программ ипотечного кредитования на объектах девелопера на льготных условиях. Кроме того, госкомпания рассмотрит возможность финансирования жилищных проектов застройщика при помощи инфраструктурных облигаций.

По словам генерального директора ДОМ.РФ Виталия Мутко, жилищное строительство — один из основных драйверов российской экономики.

«Перед отраслью стоят амбициозные задачи по увеличению темпов строительства и ввода жилья, которые невозможно решить без стратегического партнерства крупнейших девелоперов, банков и институтов развития», — прокомментировал он.

В свою очередь, президент Группы «Эталон» Геннадий Щербина отметил, что объединение усилий, ресурсов и компетенций девелоперских компаний и государственных институтов развития в жилищной сфере позволит сделать комфортное и качественное жилье более доступным для жителей России.

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Источник: stroygaz.ru

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