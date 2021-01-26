Эксперты Главгосэкспертизы России изучили проектно-сметную документацию на строительство пункта технического обслуживания Тулунского аграрного техникума. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Тулунский аграрный техникум, основанный в 1935 году в поселке Балаганск Иркутской области, - одно из крупнейших средних специальных учебных заведений Восточной Сибири. С 1950 года техникум базируется в Тулуне. Сегодня здесь проводят обучение по 16 производственным направлениям, в том числе таким, как механизация сельского хозяйства, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, электрификация и автоматизация сельского хозяйства. Строительство пункта технического обслуживания техникума пройдет в рамках программы по восстановлению жилья, объектов связи, социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктур, гидротехнических сооружений, административных зданий, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области в 2019 году.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство производственного здания для обслуживания автотранспорта, находящегося на балансе Тулунского аграрного техникума.

В здании, общая площадь которого составляет 639,07 кв.м, разместят кузовные, а также малярный, диагностический, слесарный и моторный цеха. Кроме того, его оборудуют грузоподъемными механизмами. Проектными решениями запланировано и обустройство помещений административно-бытового назначения - кладовых, гардеробов для чистой спецодежды, душевой, санузлов, теплового пункта, электрощитовой, связевой и других.

Ранее, в декабре 2020 года Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам экспертизы проекта строительства легкоатлетического манежа детско-юношеской спортивной школы в микрорайоне Березовая роща города Тулун Иркутской области.

Финансирование осуществляется за счет средств бюджета Иркутской области. Проектную документацию подготовили в ООО «ПрожектЪ».

Фото: putdor.ru