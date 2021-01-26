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Кабмин внес в Госдуму пакет поправок, направленных на упрощение госзакупок

Кабмин внес в Госдуму пакет поправок, направленных на упрощение госзакупок

26 января 2021, 13:15
Рубрика: Законотворчество
Метки: КАБМИН, ГОСЗАКУПКИ
Источник: ТАСС

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Правительство РФ внесло в Госдуму пакет поправок к закону "О контрактной системе", которые позволят ускорить и упростить проведение госзакупок. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Пакет поправок к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ), который подготовил Минфин России, был одобрен на заседании правительства 21 января. Одна из основных мер документа - введение электронного документооборота на всем жизненном цикле закупки: все документы будут формироваться в электронной форме, сейчас это доступно только для планирования закупок и отбора подрядчиков, указывают в кабмине.

Поправками планируется существенно - с 11 до 3 - сократить число способов определения поставщика, унифицировать требования к действиям участников закупок, сократить количество формируемых документов. Кроме того, законопроект даст возможность предоставлять малому и среднему бизнесу банковские гарантии от ВЭБ.РФ и региональных гарантийных организаций. Это расширит доступ таких предпринимателей к закупкам, отмечается в сопроводительных материалах к документу.

Документ также сокращает и унифицирует сроки осуществления процедур (в том числе рассмотрения заявок, частей заявок) при проведении различных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), порядка осуществления (до окончания срока подачи заявок) заказчиком отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя), проводимого различными способами, вводит новые случаи применения закрытых конкурентных способов определения поставщиков. Кроме того, вводится механизм "универсальной стоимостной предквалификации", устанавливающей возможность допуска к участию в закупках стоимостью свыше 20 млн рублей только участников, имеющих успешный опыт исполнения контракта, заключенного в соответствии с законом о контрактной системе независимо от предмета закупки в объеме исполненных обязательств в размере не менее 20% от начальной (максимальной) цены контракта.

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Источник: ТАСС

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