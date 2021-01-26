26 января 2021 года состоялось торжественное открытие после проведённой реконструкции и ребрендинга Международного аэропорта города Челябинска, который получил имя выдающегося уроженца региона и одного из основателей отечественной атомной отрасли – Игоря Васильевича Курчатова.

Открытие обновленного аэропорта было приурочено к празднованию 75-летия отечественной атомной промышленности. Аэропорту Челябинска было присвоено имя Игоря Курчатова 31 мая 2019 года, когда Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропортам имен выдающихся россиян. Выбор был сделан по итогам всероссийского конкурса «Великие имена России».

В церемонии открытия аэропорта приняли участие: губернатор Челябинской области Алексей Текслер, генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв, директор НИЦ «Курчатовский институт» Александр Благов, председатель совета директоров ИК АЕОN Роман Троценко.

«Игорь Васильевич был тесно связан с этими местами. И не только потому, что здесь, в городе Сим, он родился. Самое главное – на челябинской земле зарождался советский Атомный проект, 75-летие которого мы отмечали в прошлом году. Новое оформление аэропорта поможет рассказать об Игоре Курчатове, истории атомной науки и энергетики, о том, какова роль ядерных технологий в современном мире» — сказал на церемонии открытия А.Е. Лихачёв.

Алексей Текслер отметил:

«Жители Челябинска выбрали название аэропорту, проголосовали за то, чтобы он носил имя выдающегося ученого, человека, который не только работал в Челябинской области, но и здесь родился. С именем Игоря Курчатова напрямую связан и Росатом, атомная энергетика в нашей стране. В новом аэропорту на каждой стене, в каждом уголке - связь с наукой. Можно с помощью гаджета рассмотреть и изучить информацию, которая здесь буквально на каждом шагу. С эстетической точки зрения аэропорт выглядит достойно. Сегодня аэропорт готов принимать минимум 2,5 млн пассажиров в год, а фактически его возможности увеличились в несколько раз. Мы продолжаем (и в мае, надеюсь, завершим) реновацию международного терминала, и наш аэропорт будет полноценными воздушными воротами на Южный Урал».

Основными цветами при оформлении аэропорта были выбраны: красный, бирюзовый, синий и темно-синий. Частью декоративного оформления здания аэропорта стали рукописи Игоря Курчатова и других ученых, повлиявших на открытия и развитие науки. Логотип аэропорта представляет собой стилизованную модель атома. С ней совпадает по силуэту самолет – его контур выделен на орбиталях электронов. Во время ожидания своего рейса каждый пассажир сможет зарядить свой телефон, планшет или ноутбук с помощью функциональной инсталляции «Зарядись от атома», размещенной в центре зала ожидания. В аэропорту открыт кинозал, в котором демонстрируются видео о жизни и работе Игоря Курчатова. Интересные факты и события из истории ядерной физики также отражены на панелях-альбомах и элементах дополненной реальности, которые будут размещены внутри здания.

Для справки:

Игорь Курчатов - советский физик, один из создателей отечественной атомной бомбы, основатель и первый директор Института атомной энергии (ныне – НИЦ «Курчатовский институт»). И.В. Курчатов был не только выдающимся ученым, но и незаурядным организатором – человеком, способным вдохновлять коллектив своими идеями и объединять совершенно разных людей ради общего дела. Под его руководством проводились основные работы по атомному проекту СССР, была запущена первая в мире АЭС, создана первая советская атомная подлодка и первый в мире атомный ледокол. С жизнью и деятельностью И.В. Курчатова связан целый ряд городов и предприятий Росатома, расположенных в Челябинской области.