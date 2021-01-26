Минстрой России переименовал единый центр стройконтроля

Подведомственная Минстрою России организация, обеспечивающая строительный контроль при возведении объектов региональной и муниципальной собственности высокой социальной значимости, получила новое наименование. Функции строительного контроля по возведению таких объектов, финансируемых с привлечением средств федерального бюджета, с первого января 2021 года выполняет Федеральное бюджетное учреждение «Федеральный центр строительного контроля» («РосСтройКонтроль»).

Основной сферой компетенции учреждения станет контроль возведения объектов в рамках национальных проектов «Жилье и городская среда», «Экология», а также ведомственной целевой программы «Поддержка модернизации коммунальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации».

«Создание единого центра стройконтроля за объектами, строительство которых ведется с привлечением средств федерального бюджета – важный шаг для отрасли в целом, и для работы ведомства в частности. Обеспечение единого подхода и системности в соблюдении всех требований станет одним из приоритетов в работе учреждения», - отметил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.

До января 2021 года данные функции исполняло Федеральное бюджетное учреждение «Федеральный Центр по сопровождению инвестиционных программ» (ФБУ «ФЦСИП»). Переименование произошло на основании Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунальных услуг Российской Федерации от 9 октября 2020 года, вступившего в силу 1 января 2021 года.

«Наша главная задача - контроль за качественным и своевременным строительством объектов, важных для каждого жителя России и создаваемых за счет средств федеральной казны. Школы, детские сады, поликлиники, новые жилые комплексы и другие важные объекты строительства, создаваемые при государственной поддержке, должны быть комфортными, надежными и современными. Соблюдение всех необходимых требований при строительстве таких объектов и станет нашей основной целью», - отметил генеральный директор ФБУ «РосСтройКонтроль»‎ Владимир Щербинин.

Также РосСтройКонтроль сохранит за собой направление деятельности ФБУ «ФЦСИП» - экспертные и аналитические работы, организацию обучения лиц, осуществляющих строительный контроль, а также библиотечные и справочно-библиографические услуги, архивную деятельность.

Справочно:

ФБУ «РосСтройКонтроль» - некоммерческая организация, осуществляющая строительный контроль при возведении объектов высокой социальной значимости региональной и муниципальной собственности, финансируемых за счет средств федерального бюджета. Единый поставщик услуг по обеспечению строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов, финансируемых за счет средств федерального бюджета. Входит в состав Министерства строительства и жилищно-коммунальных услуг Российской Федерации. Организация осуществляет строительный контроль в рамках национальных проектов «Жилье и городская среда», «Экология», а также ведомственной целевой программы «Поддержка модернизации коммунальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации». До января 2021 года - Федеральное бюджетное учреждение «Федеральный Центр по сопровождению инвестиционных программ» (ФБУ «ФЦСИП»).