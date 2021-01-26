Крупнейшая отечественная ветроэлектростанция — Кочубеевская ВЭС — начала поставлять электроэнергию и мощность на оптовый рынок. Станция с установленной мощностью 210 МВт была успешно введена в эксплуатацию компанией АО «НоваВинд» в декабре 2020 года. Кочубеевская ВЭС стала вторым объектом Ставропольского ветропарка, наряду с Адыгейской ветроэлектростанцией, запущенной в марте 2020 года.

Для проекта Кочубеевской ВЭС ведущий российский производитель электротехнического оборудования Электрощит Самара поставил уникальные комплектные трансформаторные подстанции (КТП). Все основные элементы КТП — ячейка, блок-модуль, силовой трансформатор — собственного производства Электрощит Самара.

Инновационные силовые трансформаторы Электрощит Самара мощностью 3150 кВА позволяют повысить напряжение с 0,69 кВ до 35 кВ. Трансформаторы этого типа были разработаны предприятием специально для проектов АО «НоваВинд» — дивизиона Госкорпорации «Росатом», отвечающего за реализацию стратегии в области ветроэнергетики.

На Кочубеевской ВЭС задействованы 84 комплектных трансформаторных подстанции (КТП) Электрощит Самара. В процессе поставок усовершенствованных КТП был учтен опыт, полученный в ходе строительства Адыгейской ветроэлектростанции, где также установлены 60 КТП производства Электрощит. Всего в рамках сотрудничества с АО «НоваВинд» будет поставлено 400 КТП этого типа.

«Проекты в сфере возобновляемой энергетики являются важным направлением деятельности Электрощит Самара. Новейшее оборудование для ветроэлектростанций, разработанное нашим предприятием, полностью соответствует всем отечественным стандартам и успешно прошло процедуру подтверждения степени локализации производства трансформаторов в Российской̆ Федерации. Планируем и в дальнейшем активно развивать сотрудничество с партнерами в области устойчивых и инновационных решений для энергетической отрасли», — прокомментировал Вице-президент Центра реализации Электрощит Самара Максим Красноштанов.

Электрощит Самара — высокотехнологичная производственная компания с 77-летней историей и безупречной репутацией. Является крупнейшим российским производителем электротехнического оборудования в сегменте 0,4–220 кВ, а именно: комплектных распределительных устройств, решений в модуле, комплектных трансформаторных подстанций, низковольтных комплектных устройств и высоковольтного оборудования. Компания занимается проектированием, производством и поставкой электротехнического оборудования, монтажом и пусконаладочными работами, сервисным, гарантийным, постгарантийным обслуживанием, обучением.