Памяти академика Фортова

В Москве состоялось онлайн-заседание Президиума РАН, приуроченное к 75-летию и посвященное памяти многолетнего президента РАН, лауреата Международной премии «Глобальная энергия» академика Владимира Евгеньевича Фортова.

Коллеги выдающегося ученого рассказали о его научном наследии, вкладе в физику экстремального состояния материи.

«В самые острые моменты перемен в российской науке он был на острие этих перемен, в 90-е годы, когда ему удалось поставить развитие науки на новые современные рельсы», - отметил президент РАН Александр Сергеев, открывая заседание.

Академик РАН Эдуард Сон рассказал о многочисленных научных трудах, изданных Владимиром Фортовым, а также о его вкладе в работу над созданием уникальной энциклопедии в 26 томах.

Академик РАН Сергей Алдошин вспоминал о начале научной деятельности Владимира Фортова в Институте проблем химической физики РАН в Черноголовке.

Член-корреспондент РАН Виктор Минцев поделился воспоминаниями об участии Владимира Евгеньевича в разработках по преобразованию химической энергии КВВ в электромагнитную энергию, в решении иных амбициозных научных задач.

Участники совещания отмечали вклад академика Фортова в международное научное сотрудничество РАН – в частности, академик Борис Шарков вспоминал о международных проектах NICA и FAIR, которые сегодня позволяют интегрировать новейшие ИТ-технологии в информационное пространство России.

В воспоминаниях коллег это был не только ученый, но и незаурядный человек, проживший яркую и интересную жизнь.

«Занимаясь серьёзными проблемами теоретической физики, он одновременно был очень разносторонним человеком – путешествовал на яхте вокруг мыса Горн, был в Антарктиде, летал в сверхзвуковом самолёте», - сказал академик РАН Юрий Соломонов.

С памятными докладами выступили и другие видные ученые – академики РАН Олег Петров, Владимир Захаров, Валерий Бондур, Валентин Пармон.

Мы гордимся тем, что среди многочисленных наград, которыми был отмечен вклад Владимира Евгеньевича в развитие современной физической и технической науки, есть и Международная премия «Глобальная энергия». В 2013 году академик Фортов стал ее лауреатом за исследования теплофизических свойств и мощных импульсных энергетических устройств, положенных в основу создания импульсных генераторов, сильноточных токоограничителей, имитаторов ударов молний в высоковольтные линии электропередач и эффективных устройств преобразования энергии.

Фото предоставлено пресс-службой ассоциации «Глобальная энергия».