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"Россети ФСК ЕЭС" модернизировала основной центр питания исторического города Сортавала

Россети ФСК ЕЭС модернизировала основной центр питания исторического города Сортавала

26 января 2021, 17:15
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети ФСК ЕЭС

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«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») завершила реконструкцию подстанции 220 кВ «Сортавальская» в Республике Карелия. На энергообъекте установлены новые батареи статических конденсаторов и коммутационное оборудование. Это значительно повысило качество и надежность энергоснабжения города Сортавала, где проживает почти 20 тыс. человек, а также природно-исторического района Северное Приладожье. Объем инвестиций составил 123 млн рублей.

На подстанции установлены две современные батареи статических конденсаторов, которые существенно уменьшают потери электроэнергии в сети, повышают качество передаваемой электроэнергии и регулируют напряжение.

Также смонтировано 16 единиц оборудования 110 кВ – элегазовые выключатели, разъединители и трансформаторы тока. Новое коммутационное оборудование компактно и надежно, имеет длительный межремонтный период, срок эксплуатации – не менее 30 лет. 

Подстанция 220 кВ «Сортавальская» (мощность – 63 МВА) обеспечивает электроэнергией таможенные терминалы на границе с Финляндией и объекты туристической инфраструктуры города и окрестностей Сортавалы. Также энергообъект – участник транзита, соединяющего энергосистемы Ленинградской области и Республики Карелия.

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Источник: Россети ФСК ЕЭС

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