 
Модернизация

"Россети ФСК ЕЭС" обеспечила выдачу дополнительной мощности потребителям Республики Адыгея

Россети ФСК ЕЭС обеспечила выдачу дополнительной мощности потребителям Республики Адыгея

26 января 2021, 14:59
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети ФСК ЕЭС

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«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») обеспечила выдачу 5 МВт дополнительной мощности от подстанции 220 кВ «Яблоновская» для электроснабжения нового жилого микрорайона поселке Яблоновский. На площади более 100 га построят несколько многоэтажных домов, торговые площадки, социальную инфраструктуру,  инженерные коммуникации.

Технологическое присоединение осуществлялось в два этапа. На первом этапе на подстанции выполнены работы по расширению распределительного устройства 10 кВ на две ячейки, подключены две кабельно-воздушные ЛЭП 10 кВ для питания электроустановок жилых комплексов. На втором этапе на подстанции 220 кВ «Яблоновская» заменили два трансформатора по 25 МВА каждый на более мощные агрегаты суммарной мощностью 80 МВА. Данное силовое оборудование произведено в России.

Поселок Яблоновский – второй по численности после Майкопа населенный пункт Республики Адыгея. Подстанция 220 кВ «Яблоновская» построена в 2009 году для восполнения дефицита мощности динамично развивающегося  Тахтамукайского района Республики Адыгея.

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Источник: Россети ФСК ЕЭС

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